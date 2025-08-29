Sabrina Carpenter lleva al extremo su erotismo irónico en 'Man's Best Friend', su nuevo álbum

Durante los últimos años, el pop internacional ha dejado de lado el erotismo. Estrellas femeninas como Taylor Swift, Ariana Grande o Billie Eilish no han seguido la estela sensual de iconos como Madonna y Britney Spears. Sin embargo, el ascenso a la fama de Sabrina Carpenter en 2024 ha revertido este escenario al traer de nuevo la sexualidad como temática omnipresente.

La estadounidense de 26 años, cuya carrera despegó como 'chica Disney', estrena este 29 de agosto su séptimo álbum de estudio, Man's Best Friend, cuyo anuncio estuvo envuelto en un intenso debate sociológico alrededor de la portada del disco, donde Sabrina Carpenter aparece de rodillas con un vestido negro y tacones ante una figura masculina que le agarra del pelo.

¿Plantea la artista un alegato sobre la liberación sexual a partir de la ironía o está llevando la cosificación hasta el extremo? Lo cierto es que, sin contexto, la fotografía parece satisfacer la mirada masculina, mientras las canciones están llenas de hipérboles eróticas donde Carpenter busca complacer la demanda del público por este tipo de música.

Este 28 de agosto, Carpenter ha explicado que Man's Best Friendno es un disco apto para quienes se escandalizan con el sexo, pero que incluso esas personas pueden sentirse identificadas con algunas canciones. "Pueden escuchar un álbum como este en su propia soledad y encontrar algo que les haga sonreír y reírse entre dientes", ha comentado para CBS Mornings, asegurando que su objetivo es cantar esas canciones en directo y sentir que las mujeres de su público se sientan "aliviadas" y acompañadas.

Sexo y contradicciones en 'Man's Best Friend'

Con Man's Best Friend, Sabrina Carpenter no solo continúa la estela sexual-humorística de su anterior álbum Short n' Sweet, sino que lo eleva al extremo. Para ella, parece que cantar sobre los entresijos de sus relaciones con los hombres supone una liberación colectiva al poder compartir experiencias similares con otras mujeres, riéndose de aquello que también provoca dolor y autodestrucción. Y lo hace con una producción sonora bajo su cargo junto a John Ryan y Jack Antonoff, quienes componen una banda sonora en línea con la sensualidad de cada composición.

En Manchild, el primer sencillo del disco con estética wéstern, Carpenter se burla de los hombres que se hacen "los difíciles": "Me gustan mis hombres, todos incompetentes / Y juro que ellos me eligen a mí, yo no los elijo a ellos", canta en el estribillo. Sin embargo, en Tears, el segundo single, la artista habla sobre lo erótico de ser un hombre atento sentimentalmente: "Un poco de iniciativa puede llegar muy, muy lejos / Cariño, solo lava los platos, te daré lo que tú quieras / Un poco de comunicación, sí, ese es mi juego previo ideal".

Al final del videoclip de Tears, Carpenter asesina a su novio con la punta de su tacón: "Alguien tiene que morir en cada vídeo", le dice, haciendo referencia a las muertes de otros videoclips como Manchild o Taste. "Era un chico bueno, pero hay que darle a la gente lo que quiere", dice la artista en lo que parece un guiño a unas declaraciones que dio para Rolling Stone en respuesta a quienes la critican por sexualizarse. "Siempre me resulta muy gracioso cuando la gente se queja. Dicen cosas como: 'Lo único que hace es cantar sobre esto'. Pero esas son las canciones que ustedes han hecho populares. [...] Encuentro ironía y humor en todo eso porque parece ser un tema recurrente", comentó.

"Pon tu amor donde pones la boca"

Mientras Carpenter fantasea con un hombre que la cuida en Tears, el estribillo de Sugar Talking pide a su pareja que abandone la cursilería y que satisfaga sus deseos sexuales: "Pon tu amor donde pones la boca / Tus dulces palabras no están funcionando esta noche / Tus párrafos no significan nada para mí / Trae tu maldito trasero al mío".

Con We Almost Broke Up Again Last Night, la artista lamenta recaer una y otra vez con el mismo hombre: "Todos los 'te amo' y los 'lo siento' ya se dijeron / Tuvimos sexo y luego hicimos las paces". En Nobody's Son, Carpenter habla sobre la decepción por haber confiado en un hombre que "es como el resto". En el puente de la canción, canta directamente a los padres de su ex: "Ese chico está corrompido / ¿Podrías criarlo para que me ame, quizá? / Sin duda me destrozó / Y sí, estoy hablando de tu nene".

Mientras en la portada del disco Carpenter se sexualiza a sí misma, en When Did You Get Hot? se pregunta cuándo un antiguo conocido suyo se volvió tan sexy: "¿Cuándo te pusiste tan atractivo de repente? Podría mirarte de arriba abajo todo el día / Creo que recordaría si siempre hubieras tenido esa cara / Tuve que mirar dos veces, tres veces".

En Go Go Juice, la estadounidense reflexiona sobre un comportamiento muy común cuando te emborrachas con el corazón roto: llamar a un ex. "Solo estoy bebiendo para llamar a alguien / Nadie está a salvo cuando estoy un poco borracha / Podría ser John o Larry, vaya, ¿quién lo diría? / O el que rima con 'villano' si me siento de esa manera", canta en referencia a Barry Keoghan.

"Nada de esto es una metáfora"

La ironía sexual alcanza su cúspide en House Tour, donde Carpenter invita a un hombre a subir a su casa: "¿Quieres hacer un recorrido por la casa? / Podría llevarte al primer, segundo, tercer piso / Y te prometo que nada de esto es una metáfora / Solo quiero que entres / Cariño, lo que es mío ahora es tuyo", canta en el estribillo, donde hace una mención explícita al paralelismo sexual de la letra.

El álbum se cierra con Goodbye, donde la cantante reprocha que su ex esté llorando al haber sido él quien rompió la relación: "Adiós significa que me pierdes para siempre / No puedes llamarlo amor y luego rendirte / No puedes derribarme y luego hablar como si nada / ¿Olvidaste que fuiste tú quien dijo adiós? / Así que no te toca ser el que llore / No puedes quererlo todo al mismo tiempo / Al marcharte, eso significa que elegiste el adiós".

Así, entre susurros, ironía y mucho humor, Sabrina Carpenter busca la identificación colectiva con las experiencias románticas y contradictorias de otras mujeres en Man's Best Friend, a pesar de que la imagen de su portada carezca del componente crítico que propone en sus letras y videoclips.