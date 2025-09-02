Sabrina Carpenter publica un final alternativo del videoclip de 'Tears'

La cantante Sabrina Carpenter ha vuelto a la primera línea de la actualidad musical con el lanzamiento de Man's best friend, el nuevo álbum de la joven diva del pop y que se ha convertido en uno de los discos más esperados del año.

Para celebrar este nuevo hito en su carrera, la artista acompañó la publicación del disco con el videoclip correspondiente a la canción Tears, en el que Sabrina Carpenter se mete en la piel de una joven que acaba de sufrir un accidente y se sumerge en una atmósfera inspirada en la película The Rocky Horror Picture Show en la que el actor Colman Domingo ejerce de maestro de ceremonias.

Un videoclip que, siguiendo la línea de Manchild, en el que el equipo de la autora aprovecha la tecnología de la IA para crear uno de los vídeos más originales del año, muestra el apego que siente Sabrina Carpenter por crear universos visuales atractivos con los acompañar su música.

De hecho, la propia artista ha publicado a las pocas horas del lanzamiento oficial un final alternativo en sus stories de Instagram, que cambia sustancialmente el papel del joven que interpreta a su acompañante en el accidente de tráfico que acaba de sufrir. En la versión oficial, podemos ver cómo el conductor aparece en escena indicando que ha estado buscando a Sabrina Carpenter y, tras un primer susto con un relámpago, finalmente es aplastado por un árbol a pesar de las indicaciones de la cantante para que se moviese.

En esta nueva versión, Sabrina Carpenter cambia totalmente el registro de acompañante preocupada para convertirse en una contrariada artista que explica a su acompañante que "pasa una cosa, alguien tiene que morir en cada vídeo". Una afirmación que el joven no termina de entender y que precede al lanzamiento del zapato de tacón de la cantante directamente al corazón del chico.

"Lo siento, siempre te recordaremos", se lamenta la artista tras el asesinato, "este era majo también". Sin embargo, no parece muy traumada ya explica que "tienes que darle a la gente lo que quiere", antes de marcharse satisfecha con su gesta.