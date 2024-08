Sam Smith y Aitana se unen para la versión en castellano de 'Like I Can'

Los profesores de Operación Triunfo sabían que Aitana podría llegar a ser una estrella internacional y no se equivocaban.

Siete años después de su salida de la Academia, la catalana suma un nuevo hito a su carrera y se ha unido al cantante británico Sam Smith para una nueva versión Like I can, su tema de 2014. Se trata de una fusión de idiomas, donde el castellano y el inglés van de la mano y consiguen un resultado brutal.

Una colaboración que ha llegado prácticamente por sorpresa, ya que ninguno de los dos había anunciado nada hasta escasas horas antes de medianoche. La información la compartió a través de las historias de Instagram el propio intérprete de Unholy en su cuenta privada y mencionando a Aitana.

Poco después, la catalana compartía con sus seguidores una captura de una conversación por videollamada con el británico.

El décimo aniversario del disco 'In the lonely hour'

Sam Smith ha querido celebrar este 2024 el décimo aniversario de su disco In the lonely hour lanzando una nueva versión que incluye canciones ya presentes, aunque en colaboración con artistas como Alicia Keys, ASAP Rocky, Mary J. Blidge o John Legend.

Tras ellos, es el turno de Aitana, que se unirá al británico para Like I can, uno de sus singles más reconocidos y aclamados por sus fans. En ella, lanza un potente mensaje de autoestima y amor propio, defendiendo que podrá haber muchos mejores que él, sin embargo, jamás podrá encontrar a nadie que le quiera de una forma tan intensa como él.

Letra de 'Like I Can' de Aitana y Sam Smith

Ella es tu demonio y tu ángel también

Ella es tu pecado que se siente tan bien

Quizás ella te ama, pero igual yo lo sé

Nunca te va a querer tan bien, bien

Quizás es una extraña que quieres volver a ver

Quizás es un trofeo que te gusta tener

Quizás tu amor te encanta, pero igual yo lo sé, que

Nunca te va a querer tan bien, bien

Sigues buscándome en otros labios

Sigues tapándote los ojos, mi amor

Siempre habrá otras, pero, ay, yo sé que

Nunca te va a querer tan bien, bien

Nunca te va a querer tan bien, bien

A chance encounter of circumstance

Baby, he's a mantra, keeps your mind entranced

He could be the silence in this mayhem, but then again

He’ll never love you like I can, can, can

Why are you looking down all the wrong roads?

When mine is the heart and the salt of the soul

There may be lovers who hold out their hands

But they'll never love you like I can, can, can

They'll never love you like I can, can, can

He'll never love you like I can, can, can

See upcoming pop shows

Get tickets for your favorite artists

You might also like

Todas las dudas por resolver

Te pienso a diario, no puedo esconder

Yo aún te quiero conmigo aquí

Ven y arreglémoslo aquí

Why are you looking down all the wrong roads?

When mine is the heart and the salt of the soul

There may be lovers who hold out their hands

But they'll never love you like I can, can, can (They'll never love you like I can)

They'll never love you like I can, can, can

Nunca te va a querer tan bien, bien, bien