SanSan Festival pone fecha a su edición de 2026

SanSan Festival, la primera cita de la temporada festivalera, da por iniciada su nueva edición desvelando los tres días en los que Benicàssim se transformará en un escenario.

"Empieza... ¡La nueva era!". Con estas palabras, SanSan Festival da por inaugurada su edición de 2026, que tendrá lugar en Benicàssim (Castellón) los días 2, 3 y 4 de abril; de jueves a sábado.

Así lo ha desvelado la cuenta oficial del festival en su cuenta de Instagram, donde varios artistas se han mostrado entusiasmados ante la noticia. "Yo todavía estoy superando el de este año", ha escrito Griso, mientras Rayden ha comentado: "Qué movida".

SanSan Festival es conocido por ser el primer gran festival de la temporada en España, ya que se celebra durante las vacaciones de Semana Santa.

Así fue SanSan Festival 2025

La última edición de SanSan Festival se celebró entre el 17 y el 19 de abril, días en los que el público pudo disfrutar de los espectáculos al aire libre de Dani Fernández, Dorian, Zahara, Hombres G, Franz Ferdinand, Amaia, Carlos Sadness o Griso con Europa FM como Radio Oficial.

Habrá que seguir atentos a las redes sociales del festival para descubrir más detalles sobre su próxima edición...