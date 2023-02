Sara Baras: sus inicios en el flamenco, la trágica muerte de su padre, su pareja y su hijo

Sara Baras se ha vuelto un icono del flamenco en el mundo entero. Desde que aprendió este baile con solo ocho años, nunca se ha bajado de los escenarios y ha demostrado el gran talento que tiene como bailaora. En 2020, recibió la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes en un acto con el ministro de Cultura.

La gaditana ha sido capaz de llevar su arte por todo el mundo: Japón, Nueva York, París o la mismísima ópera de Sídney. Ahora, su gira Alma llega a España y en ella combina el flamenco con el bolero, como homenaje a su padre.

Sus inicios en el flamenco gracias a su madre

Sara Baras (1971) ha bebido del flamenco desde pequeña, ya que su madre daba clases de este baile y a los ocho años se matriculó en su escuela. Con 10 años se unió al grupo Las niñas de la tertulia flamenca y su primera actuación fue ante la reina Sofía.

La artista se muestra muy orgullosa de sus orígenes y sabe que le debe mucho a su madre. En una entrevista con Telva, explicó que fue "su maestra en el baile y la vida". "Más que un paso o un giro, me transmitió la pasión por el baile. Yo estaba deseando salir del colegio para bailar, y merendaba corriendo para seguir bailando", añadió.

"Esa imagen de disciplina, de delgadez extrema, de sufrimiento que tiene la danza no es verdad para mí. El arte tiene mucho de juego. Si lo disfrutas, ni te enteras del trabajo duro, de la presión... Se te van las horas volando y quieres más", reconoció.

La triste muerte del padre de Sara Baras

Pero si hay alguien de quien se acuerda mucho cuando actúa es su padre, quien falleció a principios de 2022. Él era un apasionado de los boleros, por lo que ella aprendió mucho de esto. De hecho, su gira Alma es una fusión de esto y flamenco y aunque la inició mientras su padre seguía con ella, ahora lo hace a modo de homenaje.

"Alma es acordarme de mi padre en cada momento", contó pocas semanas después de su muerte. "Estábamos actuando en Gijón porque él me hizo prometer que no suspendiera ningún compromiso... Ha sido durísimo, fue la actuación más difícil de toda mi vida, y la que más alma tuve que poner", reveló, al decir que se enteró de su fallecimiento mientras estaba en el show.

La siguiente actuación que dio tras esto fue en Cádiz, justo a la que él iba a ir. "Este Alma tiene ahora una carga emocional muy fuerte porque está todo lo que él me enseñó. De lo que me alegro es de que todavía estaba aquí con nosotros cuando decidí hacerle este homenaje", aclaró.

Con esta gira, Sara Baras se ha recorrido medio mundo con el nombre de su padre muy marcado en su memoria y en el escenario. No solo está triunfando encima del escenario, ya que tiene una compañía de baile, Ballet Flamenco Sara Baras, en la que forma a otras generaciones sobre su estilo.

Durante todos estos años, la gaditana ha podido actuar con nombres tan relevantes como Enrique Morente, Camarón o Chavela Vargas.

Su relación con José Serrano y el divorcio

Su relación más estable fue con el bailaor José Serrano, más conocido como Pepín, quien formaba parte de su compañía. En el 2000, interpretando la obra Juana, la loca, se conocieron y años más tarde surgió el amor. Estuvieron juntos durante 18 años y él se volvió el número uno de sus actuaciones.

Lo compartían todo, personal y laboralmente, y las giras también las hacían juntos. "Ha sido Don Pedro cuando yo he sido Mariana Pineda. Ha sido el torero cuando yo he sido Carmen. Ha sido el presidente de las Cortes de Cádiz cuando interpretaba a La Pepa", relató.

José Serrano y Sara Baras // Getty Images

Sin embargo, en 2019 tomaron la decisión de separarse. Según explicaron los medios de comunicación, fue de mutuo acuerdo y no ha habido mala relación tras esto. "La decisión ha sido de mutuo acuerdo debido al desgaste de la convivencia. Sara seguirá viviendo en Cádiz mientras que él se ha marchado a otra provincia de Andalucía donde reside con su familia para estar más arropado por los suyos".

"El bailaor ha dejado la compañía de Sara donde llevaban trabajando casi dos décadas juntos. Todo lo que tenían está a nombre de ella. Así que no ha habido ningún problema", recalcaron las fuentes cercanas.

No fue hasta 2021 cuando oficializaron la separación y comenzaron un duro proceso judicial para repartirse los bienes, pensiones y la custodia de su hijo, aunque no trascendieron los detalles de este juicio.

Su hijo José

En 2011 llegó al mundo el primer y único hijo de la bailaora. Se llama José, igual que su padre, y nació en Madrid. Al igual que con su divorcio, ha sido muy discreta al respecto y no hay imágenes suyas en redes sociales.

No obstante, sí ha hablado de él en algunas entrevistas. Para Diez minutos, reflexionó y dijo no lo veía interesado en el flamenco, aunque esto le parecía bien: "La verdad es que preferiría que se dedicara a otra cosa pero, por supuesto, yo lo que quiero es que haga lo que él quiera".

Además, se refirió al hecho de que viaje tanto por sus giras y no lo vea tanto tiempo como le gustaría: "Realmente he tenido y tengo una carrera maravillosa, con su sacrificio y sus satisfacciones, pero lo que más me ha costado es separarme de mi hijo, para mí ha sido muy difícil".

En 2014, desveló que hubiera querido ser madre de nuevo y darle un hermano o hermana a José, lo que no llegó a pasar.