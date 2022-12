'Sayonara', la letra y la canción de Twin Melody para el Benidorm Fest 2023

Empezaron subiendo covers a Youtube con 15 años y desde entonces sus seguidores no han dejado de crecer. Las mellizas no son desconocidas para el público pero tendrán que competir con los otros 17 aspirantes para conseguir viajar a Liverpool el próximo mes de mayo para representar a España en Eurovisión.

Juntas cantan en Sayonara, un tema para el que se han convertido en una especie de súper heroínas al estilo Kill Bill que prometen dar guerra y no ponérselo nada fácil a sus contrincantes.

La canción, que habla de un amor que se termina, no lo hace desde la tristeza, sino desde la satisfacción que da pasar página tras un desengaño.

Ya tienen un disco en el mercado. En Twin Melody se recopilan 11 canciones originales entre las que se encuentran las más virales, como No soy tuya, junto al TikToker Víctor Pérez, o Contigo no es tarde.

También han coqueteado con el mundo eurovisivo gracias a su colaboración con Emma Muscat, representante de Malta en Eurovisión en 2022, para el tema Ciao.

Portada de 'Sayonara' de Twin Melody

Letra de 'Sayonara' de Twin Melody

Si no brillan mis ojos cuando miras,

Si estoy segura de todas las dudas,

Si es una pesadilla hecha a medida,

Pues yo soy todo menos suya

Oh oh oh

Shake it, Shake it, shake it, Shake it off

Oh oh oh

Bat, Bi, hiru, bat, Bi, hiru, lau

Hey! Hasta luego, Sayonara yo aquí no me quedo

Hey, hey, hey Hasta Luego, Au revoir porque ya no lo quiero

Un, dos, tres, yeah No sumas nada

Un, deux, trois, yeah Sayonara

Sí, ahora bailo yo sola solita, hasta la vista baby

I don’t want any bad vibes en mi vida y así es la vida

Esto es lo que hay, aunque a veces duela, ay, ay, ay

Date la vuelta, sube la mano, y a todo lo malo di bye, bye,bye

Hey! Hasta luego, Sayonara yo aquí no me quedo

Hey, hey, hey Hasta Luego, Au revoir porque ya no lo quiero

Un, dos, tres, yeah No sumas nada

Un, deux, trois, yeah Sayonara

Oh, oh, oh

Shake it, shake it, shake it, shake it off

Oh, oh, oh, ooooooohhhh

Hey! Hasta luego, Sayonara yo aquí no me quedo

Hey, hey, hey Hasta Luego, Au revoir porque ya no lo quiero

Un, dos, tres, yeah No sumas nada

Un, deux, trois, yeah Sayonara

Sayonara

Sayonara

Sayonara

Sayonara

Cuándo se celebra el Benidorm Fest 2023

Igual que en 2022, el Benidorm Fest se dividirá en una ceremonia inaugural, dos Seminifinales y una Gran final.