Sebastián Yatra llena Madrid de invitados y emoción tras reconciliarse con la música

Como cualquier persona, los artistas también se cuestionan si es posible convertir tu pasión en tu sustento económico. A esta disyuntiva se tuvo que enfrentar Sebastián Yatra durante los últimos tres años, después de celebrar en 2023 su gira Dharma Tour.

El 29 de junio de ese año, el colombiano actuó en el Movistar Arena de Madrid, recinto al que vuelve este sábado 27 de septiembre con su gira Entre Tanta Gente Summer Tourtras superar sus miedos e inseguridades con la música. "No saben las ganas que tenía de salir hoy aquí después de tres años", reconoce ante unas 17.000 personas.

"Tuve oportunidad de volver a la razón por la que empecé a hacer música"

"Hubo dudas, miedo, momentos de desconexión con la música por empezar a hacerlo por rutina... Gracias a Dios, tuve oportunidad de romper con todo eso y volver a la razón por la que empecé a hacer música: para conectar con ustedes, para sanar mi corazón, para conocerlos. Para, entre tanta gente, darnos cuenta de que nadie es mejor que nadie, que todos estamos en lo mismo; pasamos por las mismas alegrías y tristezas", añade.

Como referencia a este proceso, Yatra llena el escenario de andamios como metáfora de su reconstrucción personal y profesional. "¿Quién vino a sanar algo? Este es el comienzo de esa sanación", comenta en una de sus primeras interacciones con los asistentes.

De menos a más

El espectáculo del colombiano va in crescendo desde que empieza con la primera canción, Milagro, que también da nombre a su último álbum. El puertorriqueño ROBI inaugura las actuaciones con invitados al unirse a Yatra en Lienzo, donde la energía va despertando al público hasta estallar con el éxito Tacones rojos.

Sebastián Yatra y ROBI en Madrid | Diego Radames Photo / GTRES

Tras Una noche sin pensar, el artista pronuncia unas palabras confusas —"Ahora sí"— que parecen sugerir problemas técnicos durante el inicio del show. En cualquier caso, el cantante multiplica su euforia gritando Disco rayando cerca del oído de su guitarrista. Con Sutra, Yatra sigue regalándole al público sus reconocibles movimientos, bailando con absoluta libertad entre los primeros toques de pirotecnia.

A continuación, se suceden algunos de los mayores himnos del repertorio del colombiano para poner a bailar a todo el recinto con Traicionera, Suena el dembow, Pareja del año o Ya no tiene novio, una de sus canciones más atrevidas: "Porque ya no tiene novio / Ella sabe cómo soy, si me llama, yo le doy", dice su estribillo.

La emoción, el punto fuerte de Sebastián Yatra

Tras pronunciar el discurso sobre su reconciliación con la música, el colombiano inicia la parte más sentimental del concierto al ritmo de Un año, donde consigue lucirse vocalmente con una versión acústica que incluye una impactante nota alta final.

"En este momento arranca oficialmente una de las noches más importantes de mi vida", dice Yatra como presentación de su segundo invitado. "Está a punto de entrar una de esas personas tocadas por una varita de magia para unirnos, para enseñarnos a amar de verdad. Es la primera vez que él se sube a una tarima a cantar", añade sobre Alonso Gioia, un joven influencer al que conoció en persona unas horas antes y con el que canta No hay nadie más.

Desde un pequeño escenario en el centro de la pista, el colombiano agarra su guitarra para tocar Cristina, a la que le sucede un pequeño encuentro con Aritz, un fan que cuenta la historia de su reciente ruptura sentimental. "¿Siempre la vas a amar, esté contigo o no?", pregunta el artista. "Sí". Como respuesta, Yatra le dedica Cómo mirarte a esa mujer con un emotivo letrero en la pantalla: "Anyeli, Aritz te amará siempre".

Y llega la primera y única invitada femenina, Joaquina, quien ya actuó en el concierto de Yatra en Barcelona para interpretar En guerra, un tema que reflexiona sobre "esos momentos en que nos miramos al espejo y sentimos que no es suficiente", según explica el cantante.

"¿Dónde están las pelirrojas? Mejor no las miro, que me enamoro", bromea el artista antes de tocar La pelirroja con la guitarra. Al terminar, recupera su puesto en el escenario principal y comienza la última parte del concierto tras revelar su silueta mientras se cambia de ropa —un detalle escénico que demuestra su cercanía con el público—.

Pablo Alborán, el invitado más aplaudido

Tras liberar su faceta más cercana al rock con Ojos marrones, Sebastián Yatra sorprende al Movistar Arena al cantar con Pablo Alborán por primera vez en directo su colaboración Contigo. Tras la emocionante fusión de sus voces, el colombiano confiesa haberse sentido intimidado ante el talento de su compañero.

Un final entre la emoción y la fiesta

Yatra continúa el espectáculo dedicando París a la capital española y sacando al escenario a su último invitado, Lucho RK, con el que interpreta su recién estrenada colaboración junto a Belinda y Gente De Zona: Canción para regresar.

Energía bacana hace honor a su título después de que el artista confiese que se trata de su canción favorita, motivo por el que decide cantarla con varios miembros del público. A ella, le siguen otras canciones de éxito como A partir de hoy, Por fin te encontré, Chica ideal o 2AM.

Tras abandonar la tarima y hacer sonar una voz femenina cantando Robarte un beso, Yatra se sienta en el borde del escenario para dar un último y bonito discurso de agradecimiento, acompañado por la solemnidad del piano: "Les juro que, por un momento, no sabía si íbamos a volvernos a encontrar. Tengo que agradecer mucho. A Dios, a cada uno de ustedes. A mi equipo, que son como familia. A mi banda, a mis amigos, a la gente que produce el show". Además, le dedica el concierto a Angelita, la mejor amiga de su madre que murió recientemente. "Cuando las personas se van es cuando más las sentimos", reflexiona.

Y, mientras sus ojos retoman la compostura tras la emoción, Yatra trae de vuelta la fiesta con Vagabundo. En esta actuación final, Alonso y el equipo del artista salen al escenario antes de que el colombiano ponga la guinda del pastel firmando la lente de la cámara: "Madrid, TE AMO".