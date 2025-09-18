Sebastián Yatra da su opinión sobre '6 de febrero' de Aitana: "Es una canción superlinda"

Sebastián Yatra ha tenido que responder a una pregunta sobre Aitana durante la alfombra roja de la presentación de La Voz 2025, que se estrena este viernes 19 de septiembre en Antena 3 con otros tres coaches: Malú, Pablo López y Mika.

Allí, el colombiano ha hablado con un periodista de FormulaTV sobre la presión de valorar a concursantes que interpretan una canción de su propia discografía: "Cuando cantan una canción tuya, sientes un peso extra porque la reacción que tú tengas para esa persona va a ser importante. Para mí es difícil esconder lo que me pasa con la cara, no soy muy buen actor en ese sentido", ha opinado.

Yatra ha asegurado que "es loquísimo" cuando un talent canta una canción suya y consigue sorprenderle, aunque ha defendido que la valoración tiene que ser independiente a esta situación: "Sabes que tienes que darle la misma oportunidad a todas las personas que pasan por ahí, entonces es realmente una presión extra".

Sobre '6 de febrero'

El periodista Héctor Alabadí ha sorprendido al cantante cuando le ha preguntado si pulsaría el botón durante las Audiciones a Ciegas en caso de escuchar a un concursante interpretando 6 de febrero, la canción más exitosa del último álbum de Aitana que habla sobre la ruptura sentimental de la pareja.

Con una sonrisa algo incómoda, Yatra ha dicho: "Si es una versión increíble, sí, por supuesto", dando a entender que no tendría ningún problema en darse la vuelta con esa composición, siempre que el participante lo haga bien. "Es una canción superlinda", ha añadido como valoración a 6 de febrero.

La canción de Aitana está llena de guiños sobre su última ruptura con Sebastián Yatra. La primera vez que sonó fue en el tráiler del documental Aitana: Metamorfosis. Desde entonces, sus fans pidieron día tras día que publicaran 6 de febrero como sencillo de Cuarto azul, el último disco de la catalana que ha conseguido dos nominaciones en los Latin Grammy 2025.

"Porque todavía te quiero, yo te quiero / Maldito, me olvidaste de primero / Tú que me prometiste el mundo entero / Ahora devuélveme mi 6 de febrero", dice el estribillo. "Porque vivo bailando para no llorar más / Te veo en todas partes, todavía no te vas / ¿Qué hago para olvidarte sin poder devolver el tiempo atrás?", añade la letra.