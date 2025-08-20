Seis cosas que no sabías de 'Moves Like Jagger' de Maroon 5: del homenaje a los Rolling Stones a colaborar con Christina Aguilera

Tras más de una década como una de las canciones más populares de Maroon 5, Moves Like Jagger sigue poniendo a bailar a todo el que la escucha, ya sea como el líder de los Rolling Stones o como buenamente su cuerpo pueda.

Esta colaboración entre el grupo californiano y Christina Aguilera ha sido, y sigue siendo, una de las más recurrentes en las radios, logrando posicionarse en las listas de mayores éxitos y ampliamente conocida a nivel mundial.

Sin embargo, hay muchos detalles desconocidos de esta producción que la hacen aún más especial. Aquí te los contamos todos:

1. De 'single' independiente a su mayor éxito

El lanzamiento de Moves Like Jagger el 21 de junio de 2011 estaba planteado como el de un single independiente, aunque finalmente formó parte de la edición deluxede Hands all over como cuarto y último sencillo del relanzamiento del tercer álbum de estudio del grupo.

De hecho, su éxito fue tan repentino que incluso terminó ganando en protagonismo a otras canciones del álbum que habían triunfado en la versión publicada en 2010.

2. Benny Blanco, parte fundamental

La repercusión internacional de Benny Blanco ha crecido sobremanera desde que se dio a conocer su relación con Selena Gómez. Sin embargo, su trabajo como uno de los productores más destacados de la industria musical en Estados Unidos se remonta años atrás.

Además de la producción de la canción junto a Shellback, también participó en la composición de la letra juntoAdam Levine en una sesión de creación extremadamente rápida en la que apenas tardaron dos horas en tener la letra completa.

3. Colaboración por los pelos

La inclusión de la cantante Christina Aguilera en Moves Like Jagger se originó en el programa estadounidense The Voice, donde tanto Adam Levine como la propia Aguilera formaban parte del equipo de coaches. Esta casualidad generó una gran amistad que se tradujo en este hit mundial.

Además, según confesó el propio Adam Levine en una entrevista, se le ocurrió incluir a Christina Aguilera para frenar un poco el exceso de "bravuconería" que había en la canción. Su idea era añadir una "figura femenina" que frenase "la petulancia" e hiciera la canción "más agradable".

4. Número 1 y récord de ventas

Desde su lanzamiento, esta canción se convirtió en todo un éxito en las listas de hasta 18 países y ha marcado un hito en la venta de copias digitales, con hasta 15 millones, convirtiéndose en una de las canciones más vendidas del siglo XXI.

5. El protagonismo de Mick Jagger

No solo el título da una idea del protagonismo del líder de los Rolling Stones en la canción de Maroon 5, sino que el propio videoclip, dirigido por Jonas Åkerlund, es una suerte de homenaje a la figura del eterno rockero con imágenes de archivo de los primeros años de la carrera del británico.

6. ¿Por qué Jagger?

Los icónicos movimientos de Mick Jagger durante sus espectáculos inspiraron a Adame Levine para componer esta canción, haciendo referencia a este estilo inconfundible. El propio Jagger dio su aprobación sobre la canción, bromeando con que ahora sentía "presión" cuando salía a bailar e indicando que no recibe un solo dólar por los derechos del tema a pesar de ser el protagonista.