Selena Gomez y Benny Blanco estrenan 'Ojos tristes', un sample de 'El muchacho de los ojos tristes' de Jeanette

Te interesa Selena Gomez se casa: quién es su prometido Benny Blanco y qué papel juega Taylor Swift en la boda

Los músicos estadounidenses Selena Gomez y Benny Blanco anunciaron su compromiso matrimonial el pasado diciembre, y cuatro meses después ambos han estrenado su álbum conjunto I Said I Love You First.

En el disco, Selena Gomez se pone ante el micrófono y Benny Blanco se encarga de la producción de las 14 canciones, entre las que se encuentran los sencillos Sunset Blvd —donde ambos cuentan su primera cita— o Call Me When You Break Up —la colaboración con Gracie Abrams—. Ahora, con el estreno del álbum completo, ha salido a la luz otro tema muy especial: Ojos tristes.

Con esta pista, Selena Gomez y Benny Blanco utilizan la melodía de El muchacho de los ojos tristes, la mítica canción de la hispanobritánica Jeanette de 1981 compuesta por el español Manuel Alejandro. De hecho, el sample coge íntegramente el estribillo del tema, aunque suena con la voz en español de la puertorriqueña María Zardoya —integrante del grupo estadounidense The Marías— con la de Selena Gomez como coro.

Ojos tristes supone un viaje en el tiempo y una reinterpretación de un clásico en español, pero también es un canto melancólico que cuenta la triste despedida entre dos amantes. "No, no es difícil darse cuenta / Que probablemente tú te sientes peor que yo / No es tu culpa que me tenga que ir / Por favor, no me mires así, cariño", canta Selena Gomez en inglés durante la primera estrofa.

Letra de 'Ojos tristes', de Selena Gomez y Benny Blanco

No, it's not hard to see

That you probably feel worse than me

It's not your fault I have to leave

Please don't you look that way, baby

-

Those sad eyes, sad eyes

You know I don't wanna say goodbye

Don't cry, don't cry

Just hold me for one last time

-

El muchacho de los ojos tristes

Vive solo y necesita amor

Como el aire, necesita verme

Como al sol, lo necesito yo

El muchacho de los ojos tristes (That boy is sad)

Ha encontrado al fin una razón (I wanna hold him)

Para hacer que su mirada ría (And seize the night)

Con mis besos y mi gran amor

-

Han pasado dos años

Te sigo pensando en todos mis sentidos

Antes eran tus ojos lloviendo en otoño

Y ahora son los míos

-

Cómo cambió, amor

Felices éramos los dos

Y ahora lloro, por Dios

Tristeza en mí amaneció

-

El muchacho de los ojos tristes

Vive solo y necesita amor

Como el aire, necesita verme

Como al sol, lo necesito yo

El muchacho de los ojos tristes (That boy is sad)

Ha encontrado al fin una razón (I wanna hold him)

Para hacer que su mirada ría (And seize the night)

Con mis besos y mi gran amor