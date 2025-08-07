Selena Gomez desvela que su canción 'Who says' podría hacerla volver a los escenarios

Aunque en 2023 Selena Gomez sorprendió a todos sus fans al aparecer como invitada en algunos conciertos de Coldplay interpretando su canción en conjunto Let Somebody Go (2022), lo cierto es que no la vemos de gira desde 2016. Aquel año finalizó su Revival Tour, y desde entonces, lo que más deseaban sus seguidores era su pronta recuperación.

La cantante no pudo llegar a Europa debido a la depresión, la ansiedad y los ataques de pánico provocados por el lupus, la enfermedad que padece. Sin embargo, lejos de quedarse de brazos cruzados, la texana no ha dejado de cosechar éxitos con sus distintos proyectos.

Si algo ha demostrado Gomez desde que tenía diez años es que la interpretación es lo suyo. Son muchos los que aún la siguen conociendo como Alex Russo, una de las protagonistas de Los Magos de Waverly Place. Pasado del que se siente orgullosa, pero del que se desvinculó en 2012.

En los últimos años la hemos visto brillar en producciones aclamadas como Emilia Pérez—Globo de Oro a la Mejor Película - Musical o Comedia—o Solo asesinatos en el edificio — Satellite Award a Mejor serie de TV - Comedia o musical—. Pero eso no es todo: también se ha reinventado como empresaria al lanzar su exitosa marca de cosméticos Rare Beauty, en 2019.

Selena también ha seguido activa en la industria musical. Call Me When You Break es su más reciente colaboración, junto a Gracie Abrams y su prometido, Benny Blanco, con quien confirmó su relación sentimental en diciembre de 2023. Enamorados, han decidido dejar su amos plasmado en su disco colaborativo: I Said I Love You First, lanzado en marzo de 2025.

¿Podría esto significar que volveremos a verla sobre los escenarios? Más que por sus nuevos hits, la pista puede estar en Who Says. Como ella misma ha revelado en el podcast de Jake Shane: "Interpretar esta canción es prácticamente la única razón por la que consideraría volver a salir de gira".

Quienes siguen a la cantante desde sus inicios saben que ese fue uno de los sencillos más icónicos de Gómez, lanzado en 2011 dentro del álbum When the Sun Goes Down. Un auténtico temazo que revolucionó internet y que, ahora, podría marcar el regreso a los escenarios de una Selena Gomez más fuerte, renovada y lista para brillar en directo.