Selena Gomez y Gracie Abrams son irreverentes en 'Call Me When You Break Up' con Benny Blanco

Selena Gomez vuelve a la música. El pasado 13 de febrero, la actriz y cantante estadounidense lanzó por sorpresa la canción Scared Of Loving You, la primera pista de lo que será su próximo álbum: I Said I Love You First. El proyecto, que se estrenará el 21 de marzo, cuenta con la colaboración del productor Benny Blanco, con quien Selena Gomez se comprometió recientemente.

Para seguir dando forma al disco, la pareja profesional y personal ha llamado a Gracie Abrams para colaborar en una nueva canción: Call Me When You Break Up. Así, la cantautora del momento y Gomez se unen con Benny Blanco firmando parte de la producción y de la composición del tema para cantarle a un amor del pasado sin un ápice de melancolía.

En Call Me When You Break Up, Selena Gomez y Gracie Abrams se vuelven irreverentes pidiéndoles a sus ex que vuelvan a llamarlas cuando rompa con su actual pareja. "Llámame cuando rompas / Estoy luchando contra la falta de nosotros, he buscado medicamentos / He probado todos los sustitutos obvios / En bares y en camas de desconocidos hasta que mi fe estuvo en el sótano / ¿No me llamarás cuando rompas?", canta Abrams en su estrofa.

Para el videoclip, Gomez cuenta con su teléfono móvil para grabarse en una única toma mientras hace el playblack de la canción. A ella se une más tarde Gracie Abrams y, al final, Benny Blanco. Un vídeo sencillo que cubre los dos minutos que dura la canción. Una canción que solo quiere ser divertida, y lo consigue.

Letra en inglés y español de 'Call Me When You Break Up', de Selena Gomez, Gracie Abrams y Benny Blanco

Your call has been forwarded to an automatic voice message system

Tu llamada ha sido desviada a un sistema automático de mensajes de voz

**** is not available

**** no está disponible

At the tone, please record your message

Al oír el tono, por favor, grabe su mensaje

-

Call me when you break up

Llámame cuando rompas

I wanna be the first one on your mind when you wake up

Quiero ser la primera en tu mente cuando te despiertes

I miss the way we’d stay up

Extraño la forma en que nos quedábamos despiertos

We’d talk about forever when I’m taking off my makeup

Hablamos sobre la eternidad cuando me estaba quitando el maquillaje

-

Call me when you break up

Llámame cuando rompas

And maybe for a time I could have the space they take up

Y tal vez, por un tiempo podría tener el espacio que ellos ocupan

And make you forget what their name was

Y hacerte olvidar cuál era su nombre

And when you’re feeling down, I can show ya what you’re made of

Y cuando te sientas mal, puedo mostrarte de qué estás hecho

Call me when you break up (ah ah ahh, ah, ah, ahh, ahh)

Llámame cuando rompas (Ah-ah-ah, ah-ah-ah, ah, ah)

Call me when you break up (ah ah ahh, ah, ah, ahh, ahh)

Llámame cuando rompas (Ah-ah-ah, ah-ah-ah, ah, ah)

-

I’ll make it worth it

Haré que valga la pena

I’ll make it worth it

Haré que valga la pena

I’ll make it worth it

Haré que valga la pena

I’ll make it worth it

Haré que valga la pena

I’ll make it worth it

Haré que valga la pena

I’ll make it worth it

Haré que valga la pena

I’ll make it worth it

Haré que valga la pena

And maybe you could

Y quizás, podrías

-

Call me when you break up

Llámame cuando rompas

I’m battling the lack of us, I’ve looked for medication

Estoy luchando contra la falta de nosotros, he buscado medicamentos

Tried every obvious replacement

He probado todos los sustitutos obvios

In bars, in strangers beds until my faith was in the basement

En bares y en camas de desconocidos hasta que mi fe estuvo en el sótano

Won’t you call me when you break up?

¿No me llamarás cuando rompas?

I feel so out of luck, I’m skipping cracks along the pavement

Me siento tan desafortunada, estoy saltando grietas en el pavimento

Look, I’m emotionally bankrupt

Mira, estoy emocionalmente en bancarrota

We’re so meant for each other

Estamos destinados el uno para el otro

I mean god, when will you wake up, wake up?

Quiero decir, Dios, ¿cuándo despertarás, despertarás?

-

Call me when you break up (ah ah ahh, ah, ah, ahh, ahh)

Llámame cuando rompas (Ah-ah-ah, ah-ah-ah, ah, ah)

Call me when you breakup (ah ah ahh, ah, ah, ahh, ahh)

Llámame cuando rompas (Ah-ah-ah, ah-ah-ah, ah, ah)

-

I’ll make it worth it

Haré que valga la pena

I’ll make it worth it

Haré que valga la pena

I’ll make it worth it

Haré que valga la pena

I’ll make it worth it

Haré que valga la pena

I’ll make it worth it

Haré que valga la pena

I’ll make it worth it

Haré que valga la pena

I’ll make it worth it

Haré que valga la pena

And maybe you could

Y quizás, podrías

-

Oh, you picked up, umm…

Oh, contestaste, um

Call me when you break up

Llámame cuando rompas

Unless you found the person that you want a new name from

A menos que hayas encontrado a la persona a la que quieres darle un nuevo nombre

I’d like to be there when that day comes

Me gustaría estar allí cuando llegue ese día

You know I’m always here, so don’t ever be a stranger

Sabes que siempre estoy aquí, así que nunca seas un extraño