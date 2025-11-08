El setlist del concierto de Leiva en Barcelona: las canciones del Tour Gigante 2025

Leiva tiene un límite de conciertos por año. El médico le dijo que para salvaguardar la voz debía de reducir sus actuaciones en directo y de ahí que este sábado 8 de noviembre ponga fin al Tour Gigante 2025 en Barcelona. Su concierto en el Palau Sant Jordi será el último en España este año.

El cantante de la Alameda de Osuna se enfrenta a una noche muy especial con la compañía de Sidonie, anunciado como grupo telonero y que no sería raro subiese al escenario para cantar junto al intérprete de Princesas. Ya lo han hecho en anteriores ocasiones y lo cierto es que tienen Lady Madrid muy ensayada.

La canción de Pereza es una de las que forman parte del setlist de la gira, compuesto por 23 canciones. Estas son las que sonaron en el concierto del 12 de octubre en Zaragoza y que probablemente suenen también en Barcelona.