El setlist de Katy Perry para su concierto de Barcelona: las canciones de The Lifetimes Tour

Katy Perry no tiene el setlist cerrado para su concierto de este domingo 9 de noviembre en Barcelona. The Lifetimes Tour es una gira interactiva y hay dos canciones del show, que a España llega con Europa FM como radio oficial, que se encargan de elegir desde el público.

El momento Elige tu propia aventura llega en el Acto 4, una vez superado el ecuador del concierto, y le da a los fans de la cantante de Santa Bárbara la posibilidad de participar activamente en la gira. Ellos se encargan de cerrar la selección de canciones de cada concierto incluyendo dos sorpresas por show.

Los conciertos de Katy Perry se dividen en seis actos de distinta duración —más una bonificación desde el lanzamiento de Bandaids— y cuentan con un total de 26 canciones —también desde el lanzamiento de Bandaids— aunque solo se conocen 24.

El setlist completo del concierto del Palau Sant Jordi de Barcelona, como el del resto de los shows de la gira que el martes 11 aterriza en Madrid, se termina de cerrar una vez dentro del recinto. ¿Qué sorpresa nos deparará la cantante y qué temas elegirán sus seguidores? Pronto lo descubriremos. Por ahora, estas son las canciones que sabemos sonarán a lo largo de los 105 minutos que dure el concierto.

Acto I – Artificial

ARTIFICIAL

Chained to the Rhythm

Teary Eyes

Dark Horse

Acto II – Woman’s World

Woman's World

California Gurls (versión reducida)

(versión reducida) Teenage Dream (versión reducida)

(versión reducida) Hot n Cold

Last Friday Night (versión reducida)

(versión reducida) Peackock (snippet)

(snippet) I Kissed a Girl

Acto III – Nirvana

Nirvana

Crush (con elementos de Crush de Jennifer Paige)

(con elementos de de Jennifer Paige) I'm His, He's Mine

Wide Awake

Acto IV – Choose Your Own Adventure

Canción elegida por los fans

Segunda elegida por los fans

All The Love

Acto V – Mainframe

E.T.

Part of Me

Rise

Bonus Round

Bandaids

Acto VI – End Game