El setlist de Katy Perry para su concierto de Barcelona: las canciones de The Lifetimes Tour
¡Llegó el momento que llevábamos meses esperando! Katy Perry aterriza este domingo en Barcelona con The Lifetimes Tour. La cantante llega al Palau Sant Jordi con un show repleto de sus grandes éxitos y con Europa FM como radio oficial. Repasamos el setlist de la gira para que no te pierdas detalle de lo que ocurra sobre el escenario.
Katy Perry no tiene el setlist cerrado para su concierto de este domingo 9 de noviembre en Barcelona. The Lifetimes Tour es una gira interactiva y hay dos canciones del show, que a España llega con Europa FM como radio oficial, que se encargan de elegir desde el público.
El momento Elige tu propia aventura llega en el Acto 4, una vez superado el ecuador del concierto, y le da a los fans de la cantante de Santa Bárbara la posibilidad de participar activamente en la gira. Ellos se encargan de cerrar la selección de canciones de cada concierto incluyendo dos sorpresas por show.
Los conciertos de Katy Perry se dividen en seis actos de distinta duración —más una bonificación desde el lanzamiento de Bandaids— y cuentan con un total de 26 canciones —también desde el lanzamiento de Bandaids— aunque solo se conocen 24.
El setlist completo del concierto del Palau Sant Jordi de Barcelona, como el del resto de los shows de la gira que el martes 11 aterriza en Madrid, se termina de cerrar una vez dentro del recinto. ¿Qué sorpresa nos deparará la cantante y qué temas elegirán sus seguidores? Pronto lo descubriremos. Por ahora, estas son las canciones que sabemos sonarán a lo largo de los 105 minutos que dure el concierto.
Acto I – Artificial
- ARTIFICIAL
- Chained to the Rhythm
- Teary Eyes
- Dark Horse
Acto II – Woman’s World
- Woman's World
- California Gurls (versión reducida)
- Teenage Dream (versión reducida)
- Hot n Cold
- Last Friday Night (versión reducida)
- Peackock (snippet)
- I Kissed a Girl
Acto III – Nirvana
- Nirvana
- Crush (con elementos de Crush de Jennifer Paige)
- I'm His, He's Mine
- Wide Awake
Acto IV – Choose Your Own Adventure
- Canción elegida por los fans
- Segunda elegida por los fans
- All The Love
Acto V – Mainframe
- E.T.
- Part of Me
- Rise
Bonus Round
- Bandaids
Acto VI – End Game
- Roar
- Daisies
- Lifetimes (con elementos de Wonder)
- Firework