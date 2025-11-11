Setlist de Katy Perry en Madrid: el orden de las canciones del concierto en el Movistar Arena

¡Katy Perry aterriza en Madrid!

El Movistar Arena se llena de katycats este martes 11 de noviembre para recibir a la diva del pop con su gira The Lifetimes Tour. Con Europa FM como radio oficial de su paso por España, tras un show de infarto en Barcelona la artista busca revolucionar a su público de la capital.

Y lo hará con un setlist todavía no cerrado del todo. Y es que la intérprete de Roar hace partícipe a su público para escoger dos de las 26 canciones que tiene previstas cantar sobre el escenario madrileño. Estos dos temas se escogen en el momento Elige tu propia aventura, que llega en el Acto 4, una vez superado el ecuador del concierto. En Barcelona las escgoidas fueron Double Rainbow y Unconditionally.

¿Cuáles cantará en Madrid?

Setlist Katy Perry en Madrid

Acto I – Artificial

ARTIFICIAL

Chained to the Rhythm

Teary Eyes

Dark Horse

Acto II – Woman’s World

Woman's World

California Gurls (versión reducida)

(versión reducida) Teenage Dream (versión reducida)

(versión reducida) Hot n Cold

Last Friday Night (versión reducida)

(versión reducida) Peackock (snippet)

(snippet) I Kissed a Girl

Acto III – Nirvana

Nirvana

Crush (con elementos de Crush de Jennifer Paige)

(con elementos de de Jennifer Paige) I'm His, He's Mine

Wide Awake

Acto IV – Choose Your Own Adventure

Canción elegida por los fans

Segunda elegida por los fans

All The Love

Acto V – Mainframe

E.T.

Part of Me

Rise

Bonus Round

Bandaids

Acto VI – End Game