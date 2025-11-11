Setlist de Katy Perry en Madrid: el orden de las canciones del concierto en el Movistar Arena
Con Europa FM como emisora oficial, Katy Perry aterriza en Madrid con un concierto formado por 26 canciones, pero no todas están cerradas.
¡Katy Perry aterriza en Madrid!
El Movistar Arena se llena de katycats este martes 11 de noviembre para recibir a la diva del pop con su gira The Lifetimes Tour. Con Europa FM como radio oficial de su paso por España, tras un show de infarto en Barcelona la artista busca revolucionar a su público de la capital.
Y lo hará con un setlist todavía no cerrado del todo. Y es que la intérprete de Roar hace partícipe a su público para escoger dos de las 26 canciones que tiene previstas cantar sobre el escenario madrileño. Estos dos temas se escogen en el momento Elige tu propia aventura, que llega en el Acto 4, una vez superado el ecuador del concierto. En Barcelona las escgoidas fueron Double Rainbow y Unconditionally.
¿Cuáles cantará en Madrid?
Setlist Katy Perry en Madrid
Acto I – Artificial
- ARTIFICIAL
- Chained to the Rhythm
- Teary Eyes
- Dark Horse
Acto II – Woman’s World
- Woman's World
- California Gurls (versión reducida)
- Teenage Dream (versión reducida)
- Hot n Cold
- Last Friday Night (versión reducida)
- Peackock (snippet)
- I Kissed a Girl
Acto III – Nirvana
- Nirvana
- Crush (con elementos de Crush de Jennifer Paige)
- I'm His, He's Mine
- Wide Awake
Acto IV – Choose Your Own Adventure
- Canción elegida por los fans
- Segunda elegida por los fans
- All The Love
Acto V – Mainframe
- E.T.
- Part of Me
- Rise
Bonus Round
- Bandaids
Acto VI – End Game
- Roar
- Daisies
- Lifetimes (con elementos de Wonder)
- Firework