Con 'THE LIFETIMES TOUR'

Setlist de Katy Perry en Madrid: el orden de las canciones del concierto en el Movistar Arena

Con Europa FM como emisora oficial, Katy Perry aterriza en Madrid con un concierto formado por 26 canciones, pero no todas están cerradas.

Madrid11/11/2025 18:20

¡Katy Perry aterriza en Madrid!

El Movistar Arena se llena de katycats este martes 11 de noviembre para recibir a la diva del pop con su gira The Lifetimes Tour. Con Europa FM como radio oficial de su paso por España, tras un show de infarto en Barcelona la artista busca revolucionar a su público de la capital.

Y lo hará con un setlist todavía no cerrado del todo. Y es que la intérprete de Roar hace partícipe a su público para escoger dos de las 26 canciones que tiene previstas cantar sobre el escenario madrileño. Estos dos temas se escogen en el momento Elige tu propia aventura, que llega en el Acto 4, una vez superado el ecuador del concierto. En Barcelona las escgoidas fueron Double Rainbow y Unconditionally.

¿Cuáles cantará en Madrid?

Setlist Katy Perry en Madrid

Acto I – Artificial

  • ARTIFICIAL
  • Chained to the Rhythm
  • Teary Eyes
  • Dark Horse

Acto II – Woman’s World

  • Woman's World
  • California Gurls (versión reducida)
  • Teenage Dream (versión reducida)
  • Hot n Cold
  • Last Friday Night (versión reducida)
  • Peackock (snippet)
  • I Kissed a Girl

Acto III – Nirvana

  • Nirvana
  • Crush (con elementos de Crush de Jennifer Paige)
  • I'm His, He's Mine
  • Wide Awake

Acto IV – Choose Your Own Adventure

  • Canción elegida por los fans
  • Segunda elegida por los fans
  • All The Love

Acto V – Mainframe

  • E.T.
  • Part of Me
  • Rise

Bonus Round

  • Bandaids

    Acto VI – End Game

    • Roar
    • Daisies
    • Lifetimes (con elementos de Wonder)
    • Firework