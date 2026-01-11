EUROPA FM, RADIO OFICIAL

Setlist de Miss Caffeina para los conciertos de su 'BUENASUERTE TOUR'

Miss Caffeina por fin ha dado inicio a su nueva gira de conciertos, BUENASUERTE TOUR, de la que Europa FM es radio oficial. A continuación, presentamos todas las fechas y el repertorio de estos espectáculos para 2026.

Miss Caffeina en el cartel de su 'BUENASUERTE TOUR'
Madrid11/01/2026 12:53

Miss Caffeina ha celebrado el primer concierto de su gira BUENASUERTE TOUR 2026desde Razzmatazz (Barcelona), y allí ha hecho realidad su ambicioso espectáculo con un formato teatral y cercano.

En estos shows, la banda combina danza, visuales y una narrativa en torno a las fases del duelo, presentándose como un viaje emocional a través de los nuevos temas y los clásicos de Miss Caffeina. Cada canción se plantea como una película, guiada por el mood personal que vivieron en cada momento de la composición.

En cuanto a la escenografía, el castillo hinchable es la clave. "Se puede usar como un símbolo de una cosa que puede estar en pie y es hinchable, se puede deshinchar y venirse abajo y le da un poco de hilo conductor a la temática [las fases del duelo]", contó Sergio Sastre en el pódcast Bis a Bis.

Todas las fechas del 'BUENASUERTE TOUR'

Las entradas pueden adquirirse a través de este enlace.

  • 09/01/2026 – Razzmatazz (Empremtes) – Barcelona
  • 24/01/2026 – Repvblicca – Valencia
  • 30/01/2026 – Mamba! – Murcia
  • 31/01/2026 – París 15 – Málaga
  • 13/02/2026 – Sala Lava – Valladolid
  • 14/03/2026 – Inn Club – A Coruña
  • 21/03/2026 – Pandora – Sevilla
  • 27/03/2026 – Baltimore Live (Marmarela) – Alicante
  • 17/04/2026 – Escenario Santander – Santander
  • 25/06/2026 – Alma Occident – Madrid

Repertorio de Miss Caffeina

Los nuevos conciertos de Miss Caffeina incluyen 26 canciones en su setlist, que encuentra el equilibrio perfecto entre los grandes éxitos y las nuevas composiciones del disco BUENASUERTE:

  • Buena suerte
  • Cola de pez - Fuego
  • ¡Oh! Sana
  • Intemperie
  • Calambre
  • Debería estar brillando
  • Hoy va a ser el día
  • Extra
  • Mala suerte
  • Por si
  • Venimos
  • Detroit
  • Capitán
  • Hielo T
  • Argumento de mierda
  • Eres agua + N=1
  • Mi rutina preferida
  • Me voy
  • Prende
  • Merlí
  • Reina
  • Oh Long Johnson
  • Mira cómo vuelo
  • Que seas feliz
  • Para toda la vida