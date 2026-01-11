Setlist de Miss Caffeina para los conciertos de su 'BUENASUERTE TOUR'

Miss Caffeina en el cartel de su 'BUENASUERTE TOUR' | Hook Management

Miss Caffeina ha celebrado el primer concierto de su gira BUENASUERTE TOUR 2026desde Razzmatazz (Barcelona), y allí ha hecho realidad su ambicioso espectáculo con un formato teatral y cercano.

En estos shows, la banda combina danza, visuales y una narrativa en torno a las fases del duelo, presentándose como un viaje emocional a través de los nuevos temas y los clásicos de Miss Caffeina. Cada canción se plantea como una película, guiada por el mood personal que vivieron en cada momento de la composición.

En cuanto a la escenografía, el castillo hinchable es la clave. "Se puede usar como un símbolo de una cosa que puede estar en pie y es hinchable, se puede deshinchar y venirse abajo y le da un poco de hilo conductor a la temática [las fases del duelo]", contó Sergio Sastre en el pódcast Bis a Bis.

Todas las fechas del 'BUENASUERTE TOUR'

Las entradas pueden adquirirse a través de este enlace.

09/01/2026 – Razzmatazz (Empremtes) – Barcelona

24/01/2026 – Repvblicca – Valencia

30/01/2026 – Mamba! – Murcia

31/01/2026 – París 15 – Málaga

13/02/2026 – Sala Lava – Valladolid

14/03/2026 – Inn Club – A Coruña

21/03/2026 – Pandora – Sevilla

27/03/2026 – Baltimore Live (Marmarela) – Alicante

17/04/2026 – Escenario Santander – Santander

25/06/2026 – Alma Occident – Madrid

Repertorio de Miss Caffeina

Los nuevos conciertos de Miss Caffeina incluyen 26 canciones en su setlist, que encuentra el equilibrio perfecto entre los grandes éxitos y las nuevas composiciones del disco BUENASUERTE:

