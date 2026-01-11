Setlist de Miss Caffeina para los conciertos de su 'BUENASUERTE TOUR'
Miss Caffeina por fin ha dado inicio a su nueva gira de conciertos, BUENASUERTE TOUR, de la que Europa FM es radio oficial. A continuación, presentamos todas las fechas y el repertorio de estos espectáculos para 2026.
Miss Caffeina ha celebrado el primer concierto de su gira BUENASUERTE TOUR 2026desde Razzmatazz (Barcelona), y allí ha hecho realidad su ambicioso espectáculo con un formato teatral y cercano.
En estos shows, la banda combina danza, visuales y una narrativa en torno a las fases del duelo, presentándose como un viaje emocional a través de los nuevos temas y los clásicos de Miss Caffeina. Cada canción se plantea como una película, guiada por el mood personal que vivieron en cada momento de la composición.
En cuanto a la escenografía, el castillo hinchable es la clave. "Se puede usar como un símbolo de una cosa que puede estar en pie y es hinchable, se puede deshinchar y venirse abajo y le da un poco de hilo conductor a la temática [las fases del duelo]", contó Sergio Sastre en el pódcast Bis a Bis.
Todas las fechas del 'BUENASUERTE TOUR'
Las entradas pueden adquirirse a través de este enlace.
- 09/01/2026 – Razzmatazz (Empremtes) – Barcelona
- 24/01/2026 – Repvblicca – Valencia
- 30/01/2026 – Mamba! – Murcia
- 31/01/2026 – París 15 – Málaga
- 13/02/2026 – Sala Lava – Valladolid
- 14/03/2026 – Inn Club – A Coruña
- 21/03/2026 – Pandora – Sevilla
- 27/03/2026 – Baltimore Live (Marmarela) – Alicante
- 17/04/2026 – Escenario Santander – Santander
- 25/06/2026 – Alma Occident – Madrid
Repertorio de Miss Caffeina
Los nuevos conciertos de Miss Caffeina incluyen 26 canciones en su setlist, que encuentra el equilibrio perfecto entre los grandes éxitos y las nuevas composiciones del disco BUENASUERTE:
- Buena suerte
- Cola de pez - Fuego
- ¡Oh! Sana
- Intemperie
- Calambre
- Debería estar brillando
- Hoy va a ser el día
- Extra
- Mala suerte
- Por si
- Venimos
- Detroit
- Capitán
- Hielo T
- Argumento de mierda
- Eres agua + N=1
- Mi rutina preferida
- Me voy
- Prende
- Merlí
- Reina
- Oh Long Johnson
- Mira cómo vuelo
- Que seas feliz
- Para toda la vida