Setlist de Radiohead en Madrid: el orden de las canciones del concierto
La banda británica aterriza en Madrid después de siete años sin tocar en directo con cuatro conciertos, en los que tocan un repertorio formado por 25 canciones.
Radiohead se afianzan como los reyes del rock alternativo con su vuelta a los escenarios desde Madrid
Radiohead ya ha aterrizado en Madrid. Además de este 4 de noviembre, la banda británica celebra la música en directo con un comienzo de gira en España los días 5, 6 y 7 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid.
Con un show sensorial y un escenario en mitad del recinto madrileño, Thom Yorke, Jonny Greenwood, Ed O'Brien, Colin Greenwood y Phil Selway celebran su vuelta después de siwte años ausentes, y llenan de nostalgia y rock alternativo cada rincón.
Y una de las grandes incógnitas era el repertorio que la banda cantaría, por lo que repasamos las 25 canciones que Radiohead interpreta en Madrid:
- 1. Let Down
- 2. 2 + 2 = 5
- 3. Sit Down. Stand Up.
- 4. Bloom
- 5. Lucky
- 6. Ful Stop
- 7. The Gloaming
- 8. Myxomatosis
- 9. No Surprises
- 10. Videotape
- 11. Weird Fishes/Arpeggi
- 12. Everything in Its Right Place
- 13. 15 Step
- 14. The National Anthem
- 15. Daydreaming
- 16. A Wolf at the Door
- 17. Bodysnatchers
- 18. Idioteque
- 19. Fake Plastic Trees
- 20. Subterranean Homesick Alien
- 21. Paranoid Android
- 22. How to Disappear Completely
- 23. You and Whose Army?
- 24. There There
- 25. Karma Police