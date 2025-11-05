Setlist de Radiohead en Madrid: el orden de las canciones del concierto

Radiohead ya ha aterrizado en Madrid. Además de este 4 de noviembre, la banda británica celebra la música en directo con un comienzo de gira en España los días 5, 6 y 7 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid.

Con un show sensorial y un escenario en mitad del recinto madrileño, Thom Yorke, Jonny Greenwood, Ed O'Brien, Colin Greenwood y Phil Selway celebran su vuelta después de siwte años ausentes, y llenan de nostalgia y rock alternativo cada rincón.

Y una de las grandes incógnitas era el repertorio que la banda cantaría, por lo que repasamos las 25 canciones que Radiohead interpreta en Madrid: