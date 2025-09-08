Sexy Zebras anuncia su gira de invierno 'El tour bravo'

Sexy Zebras ha querido celebrar la vuelta al cole con el anuncio de que se recorrerán las salas de 15 ciudades estos últimos meses de 2025 y los primeros de 2026. ¡Apunta todas las fechas!

Sexy Zebras no quiere bajarse de los escenarios, y por ello ha anunciado su gira de invierno El tour bravo, con la que en los próximos meses se recorrerá tanto salas como recintos de más capacidad por toda España.

La banda de indie rock tocará los éxitos de su último disco Bravo y los hits de toda su carrera en 15 ciudades, celebrando la música en directo casi sin descanso.

"Este invierno volvemos a las salas, 15 ciudades más y el Movistar Arena de Madrid", ha compartido el grupo en redes sociales. Además, en esta nueva tanda de conciertos se cuela también el Roig Arena de Valencia, el nuevo espacio de la ciudad con capacidad hasta 20.000 espectadores en espectáculos musicales.

Las "entradas para Pamplona, Murcia, Vitoria, Valladolid y Zaragoza" estarán "disponibles este martes 9 de septiembre a las 12h", mientras que "las demás ciudades ya están a la venta y agotándose".

Todos los conciertos de Sexy Zebras

2025

31.10 Pamplona - Sala Canalla

01.11 Santander - Escenario Santander live

07.11 Murcia - Sala Mamba

08.11 Córdoba - Sala Impala

14.11 Burgos - Sala El Andén

15.11 Santiago de Compostela - Sala Capitol (SOLD OUT)

11.11 Vitoria - Jimmy Jazz Gasteiz

28.11 Málaga - Sala La Trinchera (SOLD OUT)

29.11 Sevilla - Sala Custom

2026