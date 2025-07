Shakira anuncia que está grabando nueva música en plena gira mundial: 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'

Shakira: 'Las mujeres ya no lloran World Tour' | GETTY

Non stop

Si hay algo que Shakira no sabe hacer es descansar. En plena temporada de vacaciones la artista colombiana está realizando una gira mundial mientras sigue creando nueva música. Da igual dónde se encuentre que a la cantante no se le resiste ningún estudio para seguir produciendo, tal y como nos ha demostrado en esta última semana.

Tras siete años sin sacar álbum, hace cuatro meses la cantante de Barranquilla sorprendía a sus millones de fans con su duodécimo álbum de estudio Las Mujeres Ya No Lloran que le ha empujado a realizar una gira mundial que está pasando de todo menos desapercibida

De momento, hemos podido ver a la "loba" cantando en directo en Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, pero España puede estar tranquila, porque aún quedan fechas por anunciar, y la colombiana ya ha confirmado que no nos va a abandonar. "Por supuesto que voy a ir a España a cantar, me muero si no voy a España" declaró la artista a Telediario, cuando le preguntaron en México.

El comienzo de la gira tuvo lugar en febrero y por el momento, hay fechas confirmadas hasta el 9 de diciembre. Este proyecto está siendo un de los más ambiciosos de la artista, en el que está deleitando a sus seguidores con 32 canciones en las que se incluye algunos clásicos como: Ojos así o Hips Don’t Lie.

En proceso de creación musical

Hace una semana Shakira subió un post a sus redes sociales en el que decía: Aquí cocinando... ¡Preparaos para nueva música...!¡Nos vemos en LA, el 4 y 5 de Agosto en el SoFi Stadium! Noticia que ya está revolucionand a todos los shakifans.

Aún no sabemos que es lo que la artista está tramando. Podría ser un nuevo single, EP, álbum… son muchas las posibilidades, pero nuestras sospechas vienen de la mano con la celebración de su 35º aniversario de Magia, su debut discográfico en 1991.

Batiendo récords

El éxito obtenido con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, ha llevado a Shakira a conseguir por primera vez en toda su trayectoria, el primer puesto en el ranking mensual de Mejores Giras de Billboard, habiendo generado 32,9 millones de dólares con 282,000 entradas vendidas tan solo en el mes de febrero, según las cifras reportadas por Billboard Boxscore. Además, Shakira obtuvo su cuarto premio Grammy el domingo 2 de febrero, coincidiendo con su cumpleaños, por su álbum Las Mujeres Ya No Lloran, que fue nombrado Mejor Álbum de Pop Latino.