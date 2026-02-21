Shakira dará un concierto gratuito en el Zócalo de Ciudad de México que podrá verse en streaming

"Amigas y amigos, tengo una gran noticia para esta ciudad. Shakira se presentará aquí en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo 1 de marzo. Shakira es una extraordinaria artista latina que ha triunfado en el mundo y que aquí en México la queremos mucho", ha expresado Clara Brugada, la jefa de Gobierno de la capital mexicana.

En el mensaje, compartido por miles de usuarios en redes sociales, Brugada ha destacado el carácter cultural del evento y ha dado la bienvenida a la intérprete colombiana, la artista "más querida y universal de Barranquilla Colombia". "Shakira, bienvenida a la Ciudad de México, a este histórico Zócalo, escenario de las transformaciones de México y de grandes eventos artísticos, como el que tendremos contigo", ha apuntado Brugada.

La propia Shakira ha confirmado la noticia con un vídeo en redes sociales: "¡México de mi vida! Llegó la hora de regresarles un poco de todo ese cariño que me han brindado. Este 1 de marzo a las 20:00 estaré dando un concierto gratuito para todos ustedes en el Zócalo capitalino de la CDMX. Y estaremos transmitiendo parte del show en vivo por mis canales, para todos los que se quieran unir a esta celebración", añadió.

La jefa de Gobierno ha informado de que el acceso al espectáculo será libre, como en otros conciertos masivos realizados en el Zócalo, además de que habrá pantallas gigantes en lugares aledaños como la Alameda Central y el Monumento a la Revolución.

El evento cuenta con patrocinio de la cervecera mexicana Grupo Modelo, que este 2026 celebra 100 años de presencia global.

La colombiana ofrecerá el concierto gratuito tras cerrar su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en México con un último show en el estadio GNP el 27 de febrero. En enero, el medio especializado Billboard indicó que Shakira rompió el récord mundial Guinness a la gira de música latina más exitosa al recaudar por su tour 421,6 millones de dólares —unos 358 millones de euros—, con lo que desbancó al mexicano Luis Miguel.