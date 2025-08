Shakira estrena cinco nuevos looks en sus conciertos de Los Angeles

El 11 de febrero Shakira dio el pistoletazo de salida a su gira mundialLas Mujeres Ya no Lloran. En este arranquecontó ni más ni menos que con la presencia de 40.000 asistentes que no dudaron en disfrutar de los exitazos de la de Barranquilla (Colombia) en un abarrotado Estadio Olímpico Nilton Santos (Río de Janeiro, Brasil).

El lanzamiento de su exitoso duodécimo álbum supuso el regreso de Shakira a los escenarios tras siete años sin salir de gira, la última había sido El Dorado Tour en 2018.

Si algo es innegable, es que, en las ocho giras que lleva a cuestas la colombiana, la puesta en escena es un auténtico espectáculo. Y, como no podía ser de otra manera, el vestuario también es protagonista de sus conciertos, convertidos en auténticos desfiles de moda.

De hecho, en sus dos últimos conciertos celebrados en el Sofi Stadium de Los Angeles, la cantante estrenó cinco nuevos looks, sorprendiendo al público al que regaló dos noches únicas interpretando en en directo de la canción Men in this town. La primera noche estrenó tres outfits en tonos rosas y morados y la segundo, dos en plata.

De loba morada a loba rosa

Si hubo un look que cautivó a los shakifans desde el primer momento fue el que la cantante eligió para interpretar uno de sus grandes himnos: She Wolf. Un atuendo atrevido a la altura de la canción, fiel al espíritu salvaje del tema.

El sensual body que luce justo en la última parte del concierto es un diseño de Dario Mittmann, que elaboró la pieza en color morado para los primeros conciertos y que necesitó tres meses para crearla. Antes de entrar en el taller hizo 80 bocetos para acabar de definirla.

Ahora el diseño ha cambiado de color y Shakira despide su show en tonos rosas intepretando Loba y Bzrp Music Sessions.

Por otra parte, el vestido Versace que lleva para cantar Te felicito, TQG y Don't bother también ha cambiado de color aunque a la inversa. Si al principio de la gira era rosa, ahora es morado.

'Whenever Wherever', en versión plata

Otro de los looks que también han presentado una nueva versión es el que usa la cantante al interpretar su tema Whenever Wherever, antes en color dorado viejo y ahora en plata. El debut de este diseño fue en el segundo concierto de Los Angeles.

También en el segundo concierto estrenó el espectacular mono plateado para cantar Si Te Vas y Antología. ¡Esa noche fue todo al plata!

Habiéndose convertido en la primera artista latina en conseguir dos sold outs consecutivos en SoFi Stadium de Los Angeles, Shakira ha demostrado que nunca sabemos lo que sus shows pueden deparar, con una infinita lista de sorpresas que la posicionan en lo más alto. ¿Habrá nuevos cambios de vestuario en sus próximos conciertos?