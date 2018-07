Shakira estrena el vídeo de 'Dare (La La La)' grabado en Portugal

Ya podemos ver el vídeo de Dare (La La La) de Shakira tema que forma parte de las canciones oficiales del Mundial de Brasil . Como ya sabíamos el clip se grabó en Lisboa hace dos años y el resultado no es precisamente de los mejores videoclips de la cantante.

Dare (La La La) era la canción que iba a funcionar como primer single para el nuevo disco de Shakira, cuyo videoclip ya estaba grabado desde hace dos años.

Finalmente la colombiana se descantó por su dúo con Rihanna en Can't remember to forget you para promocionar su nuevo trabajo y Empire fue el segundo single dejando a Dare (La La La) tercero.

Ya pudimos escuchar el tema en la campaña que hizo Shakira para una marca de yogures con un vídeo adecuado para el tema y ahora podemos ver el videoclip oficial. Grabado en Portugal vemos a Shakira bailando frente a una pared de colores, en la azotea de un edificio o rodeada de gente en la calle, pero no hay nada destacable que haga impulsar el tema en las listas de ventas.

Eso si, se prevee que en su versión junto a Carlinhos Brown para el Mundial de Brasil, se grabe un nuevo vídeo más acorde con la temática del evento y del país donde se celebra.

