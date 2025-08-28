Shakira interpreta la conocida ranchera 'Sombras Nada Más' en Ciudad de México

Shakira, en el concierto del 26 de agosto de 2026 en Ciudad de México. | Gtresonline

Shakira ha vuelto a México con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, donde tiene cuatro paradas seguidas en Ciudad de México. La cantante colombiana abrió esta miniresidencia el martes 26 de agosto con una doble sorpresa para sus fans: invitó a Danna Paola a cantar juntas Soltera e interpretó la conocida ranchera Sombras nada más junto al grupo Mariachi Gama 1000.

La artista de Barranquilla no para de regalar momentazos en su gira por América decidió incluir en el repertorio de la gira este conocido tema que decidió recuperar en su segunda noche en el Estadio GNP Seguros.

Shakira brilló al dedicarle esta canción a su padre, William Mebarak. "Se sentiría muy orgulloso oyéndomela cantar esta noche", dijo la cantante antes de empezar a cantar "esta canción del gran exponente mexicano Javier Solís".

'Día de enero', por segunda vez

Si en el primer concierto de Shakira en Ciudad de México hubo dos sorpresas, en el segundo ocurrió lo mismo. Además de cantar la conocida ranchera, Shakira volvió a incluir en su setlist Día de Enero, que ya había cantando en el concierto del 11 de agosto en el Estadio Caliente de Tijuana, México.

La canción estrenada en el año 2006, dentro del álbum Fijación Oral, Vol. 1., llevaba tiempo sin sonar en un concierto de Shakira. La última vez que la había interpretado en directo antes de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour fue en 2007 en Tour Fijación Oral.

Shakira tiene todavía dos conciertos pendientes en Ciudad de México —29 y 30 de agosto— y otros dos en Montevideo (Uruguay) —3 y 4 de diciembre— para cerrar el periplo americano del tour. ¿Llegará después el anuncio del tour por Europa?