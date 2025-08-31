Shakira invita por sorpresa a Belinda para cantar 'Día de enero' en Ciudad de México

Shakira ha celebrado su onceavo concierto en Ciudad de México con la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour este sábado 30 de agosto en el Estadio GNP Seguros, donde volverá a actuar el próximo 18 de septiembre.

Como es costumbre, la colombiana ha querido sorprender al público de su último espectáculo invitando al escenario a una artista de renombre: Belinda, una cantante y actriz mexicana muy destacada del pop latino.

Entre abrazos y ánimos hacia los espectadores, ambas han interpretado una de las canciones del repertorio de Shakira, Día de enero, cuyo estribillo dice: "Ya vas a ver / Cómo van sanando poco a poco tus heridas / Ya vas a ver / Cómo va la misma vida a decantar la sal / Que sobra en el mar".

Al terminar de cantar, Belinda se ha arrodillado ante la colombiana, quien acto seguido se ha puesto a la altura de su compañera. "Te amo", le ha dicho la mexicana a Shakira. "Gracias por esta oportunidad. Te amamos. Eres una gran mujer, eres increíble. Esto es algo que, de verdad, nunca voy a olvidar", ha añadido.

¿Cuándo vendrá Shakira a España?

De momento, Shakira está recorriendo América con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Sin embargo, todavía le quedan por anunciar muchas paradas a nivel internacional, ya que hasta ahora solo ha recorrido países latinoamericanos, Estados Unidos y Canadá.

La colombiana también pasará por Europa, aunque se desconocen los países y las fechas de esos conciertos. Sí está confirmado que Shakira actuará en España, tal y como confirmó Telediario al encontrarse con la artista en México: "Por supuesto que voy a ir a España a cantar, me muero si no voy a España a cantar... Es un deber y un gran deseo poderme encontrar con mi público español, sé que va a ser épico", dijo la cantante antes de dejar en el aire las fechas.

Desde entonces, se especula con la posibilidad de que Shakira actúe en Madrid y Barcelona en mayo de 2026; unos rumores que siguen agrandándose con las teorías sobre los recintos que podrían acoger su espectáculo. Según SergioOpina, experto en cultura pop, las hipótesis apuntan a que la artista pararía en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid y en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, al igual que han hecho otros artistas como Aitana, Lola Índigo o Bad Bunny.