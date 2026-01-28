Shakira confirma que pasará por Japón con su gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour': "Muy pronto"
Shakira podría pasar "muy pronto" con su Las mujeres ya no lloran World Tour por Asia y Europa, y así lo ha adelantado al dirigirse a su público japonés.
Shakira terminaba Las mujeres ya no lloran World Tour prometiendo que pronto volvería a los ruedos. Después de recorrerse Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, parecía que la colombiana se iba a dar un descanso para abordar la gira por Asia y Europa, pero ya este febrero de 2026 dará cinco concierto en San Salvador, para después volver a México y actuar en abril en Abu Dhabi.
La artista ha estado sin descanso sobre el escenario todo 2025, y afronta el 2026 con las mismas ganas. Y ahora adelanta ella misma a través de redes sociales que pronto visitará Japón con su gira mundial.
En un vídeo para stories de Instagram, la intérprete de Amarillo se ha mostrado ilusionada por lo que está por llegar. La artista ha celebrado el éxito de su canción Zoo para la película de animación Zootrópolis 2 de cara a su público japonés, y ha confirmado que se reunirá con ellos desde el escenario: "Espero veros muy pronto con mi gira mundial en Japón".
Aunque la artista solo ha anunciado unas pocas fechas más de su gira, parece que calienta motores para volver a actuar por ciudades de otros continentes. ¿Llegará también pronto a España?