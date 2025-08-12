Shakira sorprende al cantar 'Día de enero' en concierto después de años sin interpretarla

Shakira continúa con su celebrado Las mujeres ya no lloran tour, una gira mundial con la que está dándose grandes baños de masas por todo el mundo.

La colombiana, además de deleitar a su público con éxitos de toda su discografía, también lo hace con momentazos y sorpresas sobre el escenario. Y así ha ocurrido este lunes 11 de agosto en su show en el Estadio Caliente de Tijuana, México.

La artista ha querido deleitar a sus fans mexicanos interpretando un tema que llevaba casi dos décadas sin cantar en directo. Se trata de la canción Día de Enero, estrenada en el año 2006 como parte de su álbum Fijación Oral, Vol. 1.

Así lo anunció la propia Shakira en pleno espectáculo: "Es la primera vez que la voy a cantar no sé en cuánto tiempo, mucho mucho tiempo, y si se me olvida la canción me ayudan". "Esta canción es para los amigos que están ahí siempre, no importa lo que pase", introdujo la intérprete, mientras empezaban a sonar los primeros acordes.

El público de Tijuana demostró que se sabía de memoria la canción al cantarla junto a la artista, mientras ella se elevaba con su banda en la plataforma de la pasarela. Y es que la canción se ha hecho viral últimamente en redes sociales, lo que ha generado un efecto de nostalgia abrazado por la propia Shakira en su concierto.