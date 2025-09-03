Ed Sheeran anuncia conciertos íntimos en Europa con su gira 'Loop Tour': fechas, ciudades y entradas

Ed Sheeran anuncia cinco nuevos conciertos en Europa con su gira Loop Tour, esta vez en un formato más cercano de lo habitual.

"Tocaré en algunos conciertos en Europa. Estos espectáculos serán más íntimos que un concierto en un estadio, obviamente, pero aun así serán increíbles. Me encanta tocar en estos lugares", explica el británico. De momento, Ed Sheeran no pasará por España con esta gira, la cual comenzará el próximo 5 de septiembre con tres conciertos consecutivos en Düsseldorf (Alemania).

Fechas de Ed Sheeran en Europa en 2025

A sus tres paradas en Düsseldorf, el cantante añade cinco nuevas paradas por Europa con su nueva gira:

1 de diciembre - París, Francia - Zenith

3 de diciembre - Múnich, Alemania - Olimpiahalle

5 de diciembre - Coventry, Reino Unido - Coventry CBS

7 de diciembre - Manchester, Reino Unido - Co-op Live

9 de diciembre - Dublín, Irlanda - 3Arena

Aparte de estas fechas, Ed Sheeran también ha anunciado conciertos con su Loop Tour en Australia y Nueva Zelanda.

Cómo conseguir entradas

Para conseguir entradas, se puede acceder a la preventa comprando en este enlacePlay, el próximo disco de Ed Sheeran. "Para los conciertos en Reino Unido, reserva en Amazon Music UK antes de las 19:00 BST del 7 de septiembre. Para los conciertos en la Unión Europea, reserva en mi tienda oficial antes de las 15:00 BST del 8 de septiembre", explica el artista.

La venta general empezará el 11 de septiembre a partir de las 10:00 BST a través de la página web del artista.