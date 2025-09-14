Ed Sheeran demuestra una increíble destreza musical en su Tiny Desk Concert

A Ed Sheeran no le pilla de sorpresa el formato Tiny Desk, organizado por NPR Music. En 2021, el británico reivindicó su obra musical durante una época todavía marcada por la pandemia con un concierto íntimo que, actualmente, reúne casi 15 millones de visualizaciones.

Ahora, Ed Sheeran vuelve a conceder un pequeño espectáculo en este mismo escenario, construyendo en directo y sin banda todos los elementos instrumentales con una guitarra, un teclado y una estación de loops. La ocasión lo merece, ya que el artista acaba de publicar su octavo álbum de estudio: Play.

Durante su concierto de 20 minutos, y ante un público muy reducido, el británico interpreta cuatro canciones de su nuevo trabajo discográfico: Sapphire, A Little More, Camera y Azizam. Sin embargo, no deja de lado sus viejas y conocidas composiciones, y por eso ha querido rendir un homenaje a su pasado al ritmo de Photograph, uno de sus mayores éxitos.

Canciones del Tiny Desk Concert de Ed Sheeran