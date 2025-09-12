Ed Sheeran estrena su nuevo disco 'Play' tras una etapa difícil: "Fue un año duro"

Ed Sheeran llena de rosa la industria musical con el lanzamiento de su nuevo proyecto, Play, el octavo álbum de estudio de su carrera que llega tras una etapa dura y de introspección para el artista. "Fue un año duro. Pero ahora estoy reflexionando sobre todo lo que pasó, porque tengo amigos que están atravesando momentos difíciles, y me doy cuenta de que es algo que nos sucede a todos. Durante ese tiempo hice mucha introspección y ahora me siento muy bien con mi situación actual", confiesa durante su entrevista con Zane Lowe para Apple Music.

"Todo el 2023 fue un proceso", sigue contando. "Creo que fue hacia el verano de 2024 cuando realmente comencé a encontrar un equilibrio. Ese año hicimos conciertos en lugares donde nunca habíamos tocado antes: Croacia, Serbia, Chipre… No fue la mejor decisión desde el punto de vista financiero, pero me dije: 'Vamos a tocar donde nunca he estado'. Como solo hacía un concierto por semana, pasaba seis días en casa, y eso me ayudó muchísimo", añade Ed Sheeran.

"El disco celebra el amor, la vida, la cultura, la búsqueda, la creatividad..."

Ahora, el británico llega con nuevos ritmos con Play, acordes a su actual estado de ánimo. "Play es el álbum que me ha hecho enamorarme de nuevo con la alegría", cuenta en Instagram. "El disco celebra el amor, la vida, la cultura, la búsqueda, la creatividad... Los últimos seis meses han sido justo lo que necesitaba para enamorarme otra vez con el pop".

'Camera', quinto sencillo

El disco, que cuenta con 13 canciones, llega tras el lanzamiento de cuatro adelantos previos: Azizam, Old Phone, Sapphire y A Little More. Ahora, con el estreno del álbum, llega el quinto sencillo: Camera. Para ello, Ed Sheeran se alía con la actriz Phoebe Dynevor, conocida por interpretar a Daphne en Los Bridgerton, para grabar el videoclip. Dynevor interpreta a la novia de Sheeran, que valoró usar imágenes con su mujer, Cherry, en el vídeo, aunque al final desestimó la idea.

"Somos una pareja reservada y queríamos guardar algunos momentos para nosotros", escribió en Instagram el cantante, que invita en esta canción a vivir los momentos en lugar de inmortalizarlos. "No necesito una cámara para capturar este momento / Recodaré tu imagen esta noche toda mi vida", dice la letra que acompaña de su ritmo característico.

Un nuevo inicio con 'Opening'

El disco empieza con Opening, una canción que funciona como un diario: "Es un largo camino desde el fondo / Ha habido veces en que sentí que podía caer más / He amado y perdido, temido y rezado / Pero ahora el día estalla, salvaje y abierto", dicen los primeros cuatro versos.

En su entrevista con Zane Lowe, Ed Sheeran cuenta que esta composición "no existía" cuando dieron por terminado el álbum. "Escuché el disco completo y sentí que era un poco abrupto pasar directamente de Subtract a Sapphire, que era como estaba estructurado originalmente. Y cuando volvimos a escucharlo, pensé: 'Creo que esto necesita algo más'. [...] Comienza con una sección acústica, como si viniera de Subtract, y luego da paso a Play. Funciona como un puente, una transición emocional y sonora entre los dos discos", reflexiona el británico.

Tracklist de 'Play', el octavo álbum de Ed Sheeran