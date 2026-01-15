Ed Sheeran saca su lado rockero con la actuación en directo de la canción 'Drive'

Ed Sheeran cumple un sueño y canta con dos de los cantantes favoritos de su infancia | Getty Images

Ed Sheeran deslumbra a ritmo de rock con la banda sonora de F1, la película , que ahora ha tocado en directo desde el programa de Jimmy Kimmel y acompañado de Dave Grohl y Blake Slatkin, entre otros grandes músicos.

A Ed Sheeran no se le resiste nada, y ha vuelto a sorprender con su destreza para el directo.

Lo ha hecho desde el programa de Jimmmy Kimmel, en el que el británico ha interpretado Drive, la banda sonora de F1 la película, a la que él pone voz en el filme.

Ahora, el artista regala una actuación espectacular, y no ha estado solo: al intérprete de Cameralo han acompañado Dave Grohl, miembro de Foo Fihgters; el productor Blake Slatkin; Rami Jaffee, pianista de The Wallflowers; el bajista Pino Palladino y el guitarrista John Mayer.

Los músicos han arrasado a ritmo de rock en una actuación que no ha tardado en hacerse viral. Y es que el lado rockero de Ed Sheeran con esta canción nos traslada al sonido de los 2000, y más acompañado de esas leyendas de dicho género.