Snoop Dogg hace historia con su actuación en el partido navideño de la NFL con grandes invitados | GETTY

Snoop Dogg ha celebrado la Navidad en el campo de juego, con una actuación en la que ha conmemorado sus más de 30 años de carrera acompañado de artistas como el grupo K-Pop Demon Hunters, Lainey Wilson y Andrea y Matteo Bocelli .

Beyoncé inauguró en 2024 la actuación musical del partido navideño de la NFL, y este 2025 el encargado de poner voz y ritmo a esta cita deportiva ha sido el rapero Snopp Dog, que ha regalado a los espectadores una actuación de vértigo.

Después de una carrera de más de 30 años, la leyenda del hip-hop se ha apoderado del descanso del medio tiempo del partido que enfrentaba a los Minnesota Vikings contra los Detroit Lions.

Con un gran despliegue de banda, luces y color, el rapero ha cantado temas propios como Drop It Likes It's Hot y The Next Episode, pero para hacer más impresionante aún su show, el rapero se ha rodeado de grandes compañeros de lo más variados, invitando al escenario al grupo K-Pop Demon Hunters, a Lainey Wilson y a Andrea y Matteo Bocelli.

Estos grandes artistas han interpretado destacados villancicos, con sus característicos estilos y voces inundando el estadio junto al rapero como maestro de ceremonias.

El gran grupo de bailarines y músicos han hecho el resto de un espectáculo que se recordará en la historia del deporte americano.