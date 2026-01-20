No solo Guitarricadelafuente, los artistas españoles que han participado en los conciertos Tiny Desk

Guitarricadelafuentese convierte n el nuevo artista en hacer un Tiny Desk, la sesión de NPR Music en acústico que reúne a grandes músicos para hacer versiones originales de las canciones.

El artista ha reunido acordeón, percusión, cuarteto de cuerdas... Todo tipo de instrumentos para interpretar canciones como Full time papi, BABIECA! y Tramuntana, entre otras.

Este formato en acústico no está al alcance de todos los artistas, y solo un selecto número de nombres españoles han tenido la oportunidad de grabar esta sesión tan especial.

Concha Buika (2013)

Concha Buika fue la primera artista española en actuar en un Tiny Desk y una de las más especiales gracias a la voz profunda de la artista a través de temas La Noche Más Larga y La Nave del Olvido. Además, la cantante contó con un set minimalista tan solo con un pianista.

Diego El Cigala (2015)

El cantaor flamenco llegó el set de folclore español, mezclando piezas clásicas del flamenco con su propio estilo, siempre con la pasión vocal como protagonista.

Lau Noah (2019)

La artista conquistó el Tiny Desk tan solo provista de su guitarra y su dulce voz. En la actuación hizo un recorrido por temas como El Jardinero y La Belleza, con la poética y el folklore como protagonistas.

C. Tangana (2022)

Fue uno de los conciertos Tiny Desk más especiales por ser una edición en casa. El artista interpretó alrededor de una mesa junto a invitados como La Húngara. Con este show recorrió El Madrileño en forma de encuentro de sobremesa.

Omar Montes (2023)

Vestido con una torera, Omar Montes se puso al frente del Tiny Desk rodeado de guitarristas y trombonistas junto a los que interpretó versiones en acústico de temas como Patio de la Cárcel y La Llama del Amor, con muchas palmas y sonidos contemporáneos.

Tarta Relena (2024)

La banda barcelonesa conquistó el concierto de la NPR con mucho folklore y palmeo, con dos voces enfrentadas en catalán y con solo un sintetizador. sí, hicieron un viaje por temas como El Suïcidi i el Cant y Safo.

Rita Payés (2024)

Rita Payés hizo un recorrido musical con la mezcla de jazz y tradición que lleva con su estilo de bossa nova, interpretando temas como El Cervatillo y Quien lo diría. En la sesión mostró su voz lírica y su gran habilidad con el trombón.

María José Llergo (2024)

La artista inundó de música tradicional el concierto, con su armoniosa y dulce voz acompañada del palmeo, el piano y la batería. Con esa raíz flamenca modernizada recorrió temas como Rueda, Rueda y Lo que siento.

Silvia Pérez Cruz (2024)

La sensibilidad musical se hizo con el Tiny Desk de la mano de Silvia Pérez Cruz, quien acompañada por una guitarra y un par de músicos más que la acompañaban cautivó con su profunda voz al ritmo de temas como Salir distinto y Mañana.

Rusowsky (2025)

El artista plasmó en esta sesión toda su personalidad musical, pasando por el pop alternativo y los sonidos experimentales mientras recorría algunos temas de su álbum Daisy.