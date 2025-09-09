No solo 'De madrugá': las otras canciones inéditas que Rosalía nunca ha estrenado

Rosalía les ha regalado a sus fans más acérrimos una canción que formaba parte del setlist de su gira El mal querer, pero que nunca estrenó: De madrugá. La artista ha utilizado fragmentos del tema para su nueva campaña junto a Calvin Klein, y sus seguidores han enloquecido por escuchar de nuevo la canción después de siete años.

La catalana lleva años en la industria musical antes del boom de Malamente, por lo que hay temas que nunca ha estrenado de manera oficial. Los repasamos:

Como Alí

Al puro estilo de lo que ha ocurrido ahora con De madrugá, Rosalía dejó sonar un fragmento de su tema Como Alí, una canción fechada en 2016 que la artista cantó sobre el escenario en sus conciertos de aquel año y posteriores.

Fue en 2020 cuando la artista utilizó el tema para su campaña con la firma de maquillaje MAC. La canción está publicada únicamente en SoundCloud, pero no ha tenido un lanzamiento oficial.

Lo presiento

De Madrugá no es la única canción que Rosalía incluyó en el setlist de la gira El mal querer pese no a formar parte del disco, pues también lo hizo con Lo Presiento, un tema al que los fans le tienen mucho cariño y siguen recordando años después de haberla escuchado sobre el escenario.

En especial Lo presiento suena como fondo musical en el videoclip de la pista Bagdad, lo que lo hace un tema inédito especial.

Santería

En un concierto en Marbella en 2018 Rosalía presentó la canción Santería, la cual interpretó varias veces durante la gira El mal querer, pero pese a la insistencia de os fans la catalana se reservó el tema y no lo estrenó oficialmente.

Changes ft. Frank Ocean

Por el camino también se ha quedado alguna colaboración, como la conocida por todos los fans Changes, tema junto a Frank Ocean. Fue en 2020 cuando la cantante se unió al artista en el estudio para crear este tema, pero nunca ha visto la luz de manera oficial.

Se desconoce el motivo de este no lanzamiento, pero tres años después, en 2023, se filtró. Y no solo la canción, sino también el videoclip, rodado en una mansión gigante.

En las imágenes de baja calidad se podía ver a Rosalía luciendo el mismo look de color rosa con una larga cola que vistió en los Latin Grammy de 2018. En el vídeo musical, además, aparecían unos segundos los raperos A$AP Rocky y Slowthai, una sorpresa que no dejó indiferente a nadie.