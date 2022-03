Sónar Bacelona: Samantha Hudson, Niño de Elche y Maria Arnal i Marcel Bagés, entre las nuevas confirmaciones

La 29ª edición de Sónar, que tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de junio, presentará este año más de 100 shows, entre los que destacan las nuevas propuestas en directo de The Chemical Brothers, The Blaze, Moderat, C.Tangana, Arca, Eric Prydz, Headie One, Morad, Bonobo, Nathy Peluso, Overmono o los DJ sets de figuras como Charlotte de Witte, Helena Hauff o The Blessed Madonna.

La organización ha anunciado 30 nueva confirmaciones con los que completan su programación para este año. Entre ellos, destacan los últimos trabajos de grandes talentos nacionales como Niño de Elche, Maria Arnal i Marcel Bagés o Samantha Hudson, el enérgico nuevo live audiovisual y analógico de aire house del dúo británico Paranoid London y las propuestas de música de baile que nacen en escenas emergentes de los cinco continentes: desde el australiano fenómeno de internet Partiboi69 hasta el house amapiano de los sudafricanos Kabza De Small x DJ Maphorisa como Scorpion Kings o los sonidos de los asiático-británicos Yung Singh b2b SUCHI.

La cantante, actriz, performer y activista LGTBIQ+ Samantha Hudson debutará en el festival con un nuevo show en vivo especialmente diseñado para Sónar y que promete ser tan radical como espectacular. En él, no faltarán sus grandes éxitos y las canciones de 'Liquidación Total', su último trabajo.

Niño de Elche, junto a Ylia y Banda “La Valenciana” supone el regreso a Sónar de Niño de Elche como lo hace siempre: con el estreno absoluto de una pieza inédita.

En este caso, se trata de un nuevo show exclusivo titulado ‘Concert de músika festera’, en el que contará con más de 40 músicos para agrupar máquinas sobre el escenario y reinterpretar el sonido propio de las fiestas populares con una puesta en escena nunca antes vista en el festival.

La infalible unión de Maria Arnal i Marcel Bagés llega al festival para presentar Hiperutopia, una nueva manifestación de su último disco Clamor en un remix especialmente preparado para Sónar y en el que se potenciará la experimentación vocal incorporando tanto a la Inteligencia Artificial como a varios coristas al espectáculo.

PROGRAMACIÓN SÓNAR BARCELONA 2022

SÓNAR DE NOCHE - VIERNES 17 JUNIO 2022

MODERAT (DE)

THE BLAZE (FR)

C.TANGANA (ES)

NATHY PELUSO (AR)

BONOBO (UK)

HEADIE ONE (UK)

RICHIE HAWTIN (CA)

AGORIA (FR)

SKEE MASK (DE)

ANNA (BR)

HERRENSAUNA XXL 6H SET (DE)

AVALON EMERSON (US)

JENNIFER CARDINI B2B PEREL (FR/DE)

TIGA AND HUDSON MOHAWKE PRESENT LOVE MINUS ZERO (CA/UK)

VENUS X (US)

POTÉ DJ SET (FR)

OR:LA (IE)

CRITICAL SOUNDSYSTEM (UK)

GAZZI (ES)

BRAVA (ES)

CONDUCTA (UK)

SANTOS BACANA (ES)

DJOHNSTON (ES)

SÓNAR DE NOCHE - SÁBADO 18 JUNIO 2022

THE CHEMICAL BROTHERS (UK)

ERIC PRYDZ (SE)

ARCA (VE)

THE BLESSED MADONNA (US)

CHARLOTTE DE WITTE (BE)

AJ TRACEY (UK)

HELENA HAUFF (DE)

FOLAMOUR: POWER TO THE PPL AV SHOW (FR)

JOY ORBISON (UK)

REINIER ZONNEVELD LIVE (NL)

MIDLAND B2B SHANTI CELESTE (UK)

ANFISA LETYAGO (IT)

KABZA DE SMALL x DJ MAPHORISA (SCORPION KINGS) 6H SET (ZA)

BATU (UK)

NIHILOXICA (UG)

LA FLEUR (SE)

MBODJ (ES)

GIANT SWAN (UK)

ETM (ES)

EHUA (IT)

LUCIENT (ES)

SÓNAR DE DÍA - JUEVES 16 JUNIO 2022

ONEOHTRIX POINT NEVER (US)

PONGO (PT)

PARANOID LONDON LIVE (UK)

SEGA BODEGA (UK)

LAFAWNDAH (FR)

PARTIBOI69 (AU)

MS NINA (ES)

JAYDA G (CA)

LADY SHAKA (NZ)

COUCOU CHLOE (FR)

CHICO BLANCO (ES)

ROJUU (ES)

UNIIQU3 LIVE (US)

MANARA (UK)

TARTA RELENA (ES)

SIMONA (AR)

LECHUGA ZAFIRO (UY)

B1N0 LIVE AV (ES)

GELA (ES)

AWWZ (ES)

DEPRESIÓN SONORA (ES)

SÓNAR DE DÍA - VIERNES 17 JUNIO 2022

PRINCESS NOKIA (US)

SAMANTHA HUDSON: ‘LIQUIDACIÓN TOTAL’ (ES)

POLO & PAN (FR)

NIÑO DE ELCHE + YLIA + BANDA “LA VALENCIANA”: ‘CONCERT DE MÚSIKA FESTERA’ (ES)

LYRA PRAMUK - ECHOLUMINESCENCE (US)

ERIS DREW B2B OCTO OCTA (US)

LSDXOXO LIVE (US)

QUAYOLA/SETA - TRANSIENT PERFORMANCE PRESENTED BY ME BY MELIÁ (IT)

LOUISAHHH LIVE (FR)

JUICY BAE (ES)

VVV [TRIPPIN’YOU] (ES)

SCOTCH ROLEX FT. MC YALLAH & LORD SPIKEHEART (JP/UG)

YUNG SINGH B2B SUCHI (UK)

IHHH & DESILENCE LIVE AV (AR/ES/DK)

EL BOBE (ES)

DJ MARCELLE / ANOTHER NICE MESS (NL)

ALBAL B2B ROCÍO (ES)

YUGEN KALA (ES)

JAMZ SUPERNOVA (UK)

MIRET LIVE (ES)

IVY BARKAKATI (ES)

SÓNAR DE DÍA - SÁBADO 18 JUNIO 2022

OVERMONO LIVE (UK)

SERPENTWITHFEET (US)

MORAD (ES)

JYOTY (UK)

VEGYN (UK)

KIDDY SMILE (FR)

DJ PYTHON (US)

TOMM¥ €A$H (EE)

FOR THOSE I LOVE (UK)

NU GENEA LIVE BAND (IT)

MARIA ARNAL I MARCEL BAGÉS PRESENTAN ‘HIPERUTOPIA’ (ES)

PEDRO VIAN & MANA (ES/IT)

MORI, RUSOWSKY (ES)

LOCOPLAYA (ES)

ELI KESZLER (US)

LA CHICA (FR/VE)

RECYCLED J (ES)

'UNCOMPRESSED' WITH HAINBACH, LOOK MUM NO COMPUTER AND CUCKOO PRESENTED BY PATREON (DE/UK/SE)

VIRGINIE (ES)

UMAMI B2B CRKS290 (ES)

AIRABOI (ES)