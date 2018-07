Sony Music ficha a los Vazquez Sound

Se dieron a conocer grabando su propia versión de Rolling in the deep de Adele y colgando el video en Youtube, su éxito ha sido tan grande que acaban de firmar un contrato con Sony.

No es la primera vez que grandes artistas se han dado a conocer a través de la red. Un ejemplo bastante notable es el de Justin Bieber y ahora los afortunados han sido los hermanos Vazquez Sound. Ángela, Abelardo y Gustavo, de 10, 13 y 15 años respectivamente, subieron a su canal de Youtube una cover de Rolling in the deep de Adele y ha tenido tal éxito que han superado las 15 millones de visitas en tan solo unos meses.

Por este motivo, los Vazquez Sound han firmado un contrato por 18 meses con Sony Music para grabar nuevos temas. La nueva canción que podemos escuchar es otra versión, esta vez del navideño tema All I want for Christmas is you. La idea de este acuerdo es lanzarlos internacionalmente, aunque el padre de los niños ha declarado que seguirán teniendo una vida "normal", por lo que irán grabando temas con su correspondiente videoclip para su venta en Internet. Esta noticia la ha hecho publica los propios hermanos a través de su cuenta de Twitter: "@sonymusicmexico llevará nuestra música a todo el mundo. Del resto nos encargamos nosotros", a lo que la discográfica respondió con un "Bienvenidos".