Las Spice Girls cambian letra de una canción para hacerla más inclusiva

En una entrevista a Gay Times, Emma Bunton ha desvelado que las Spice Girls van a reeditar '2 Become 1', una de sus canciones más famosas, para que sea más inclusiva con la comunidad LGBTQ+.

Emma explica que concretamente han cambiado el verso "any deal that we endeavour/boys and girls feel good together" (cualquier acuerdo que hagamos / los chicos y las chicas se sientan bien juntos) por "once again if we endeavour/love will bring us back together" (una vez más si nos esforzamos / el amor nos volverá a unir).

"Estábamos viajando y nos dijimos "Hay que cambiarlo 'absolutamente'" y explica que la reescribieron una noche en una habitación de hotel: "Se nota ese apoyo, es simplemente increíble. Gracias a Dios vivimos en un momento en el que todos nos apoyamos mucho más ahora. Me siento muy agradecida con ellos, cuando escribo o cuando actúo, siento una energía más abierta y diferente", explica en la entrevista.