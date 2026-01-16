La Super Bowl presenta el teaser de la actuación de Bad Bunny

La actuación del descanso de medio tiempo de la Super Bowl promete este 2026 ser una de las más especiales de la historia. Será la primera vez que un artista cante plenamente en español en el evento deportivo estadounidense más importante, y qué mejor artista para hacerlo que Bad Bunny.

Aunque el puertorriqueño no pasará por Estados Unidos con su gira Debí tirar más fotos, deleitará a su público americano con una actuación musical de la que se tiene grandes expectativas.

Será el domingo 8 de febrero cuando veremos al intérprete conquistar desde el campo de fútbol. Y la celebración ya calienta motores con el primer teaser de lo que está por venir.

En apenas unos segundos, un Bad bunny desafiante y vestido con la estética de su último álbum se acerca mirando a la cámara mientras de fondo suena su tema Baile inolvidable.

Todavía es un misterio lo que se verá en la actuación del descanso de la gran final deportiva, pero muchos esperan un setlist lleno de éxitos y una performance acorde a su actual gira mundial.