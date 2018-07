Taio Cruz regresa con 'Do What You Like'

Ya hace cinco años que Taio Cruz apareció para petarlo con sus temas dance Break Your Heart o Dynamite. Tras estar un tiempo ausente ahora ha vuelto con nuevo single: Do What You Like. Se trata del primer single del que será su próximo álbum de estudio .

El cantante inglés regresa después de tres años de ausencia con un nuevo single: Do What You Like. Se trata del primer adelanto del cuarto álbum de estudio de Taio Cruz que se rumorea que podría llamarse #Black y del que aún no conocemos fecha oficial de estreno. Con él, Cruz quiere remontar el poco éxito que tuvo su último disco TY.O, que no consiguió entrar en las listas ni del Reino Unido ni de Estados Unidos.

El artista, que ya nos atrapó con Break Your Heart y Dynamite, vuelve con este single para conquistarnos como ya hizo. Es una canción con un estilo pop funk y con un groove muy común en las canciones actuales pero que puede recordar al estilo de Michael Jackson.

De momento, tenemos la canción y el lyric video que ha estrenado que acompaña a la perfección al estilo de la canción.