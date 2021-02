C. Tangana se une a Amnistía en apoyo a Pablo Hasel: “No hace falta escuchar su música para saber que meterlo en la cárcel es una locura”

Amnistía Internacional ha lanzado una campaña con C. Tangana para exigir la reforma del Código Penal y que Pablo Hasel no sea condenado a prisión por "enaltecimiento del terrorismo e injurias a la monarquía". El artista asegura en un vídeo que no hace falta escuchar la música de Pablo Hasel ni estar de acuerdo con sus ideas para saber que es una locura que vaya a la cárcel.

C. Tangana presenta 'Tú me dejaste de querer', su 'rumbachata / Sony Music

Días antes de la entrada a la cárcel del rapero Pablo Hasel, condenado a 9 meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la monarquía, Aministía Internacional ha puesto en marcha una campaña para exigir la reforma del Código Penal y que no se persiga la libertad de expresión.

C. Tangana es el protagonista de esta campaña, que dirigiéndose a cámara hace una sensata reflexión: "Nunca he escuchado la música de Pablo Hasel, pero no hace falta escuchar su música ni estar de acuerdo con sus letras para darse cuenta de que meterle en la cárcel es una locura".

La organización considera que esta condena es "injusta y desproporcionada" y por eso pide que se firme la petición de la organización para "cambiar esta situación" y que se reforme el Código Penal para que deje de perseguir la libertad de expresión.

"Nadie debería ser procesado penalmente sólo por expresarse en redes sociales o por cantar algo que pueda ser 'desagradable o escandaloso'", explica Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

"No se pueden penalizar expresiones que no incitan de manera clara y directa a la violencia. Si no se modifican estos artículos se seguirá silenciando la libertad de expresión y coartando las manifestaciones artísticas", añade.

Lamenta además que Hasel no es el único que sufre las consecuencias de "leyes injustas", ya que a muchos otros artistas, periodistas o activistas les han impuesto "cuantiosas multas o largos periodos de exclusión del sector público".

ESCRITORES Y PERIODISTAS SE UNEN A MÚSICOS Y CINEASTAS

Como C. Tangana, son innumerables los artistas del mundo de la música que piden justicia para Pablo Hasel y evitar su ingreso en prisión a favor de la libertad de expresión.

Tras el manifiesto firmado por más de 200 cineastas y músicos, entre ellos Vetusta Morla, Joan Manuel Serrat, Alba Flores, Pedro Almodóvar, Javier Bardem o Fernando Trueba; se le han unido más de un centenar de escritores y periodistas pidiendo al Gobierno que no se condene la libertad de expresión.

Almudena Grandes, Jordí Évole, Rosa María Calaf, Juan José Millás, Manuel Rivas, Maruja Torres o Ignacio Ramonet; son algunos de los profesionales que han firmado este manifiesto en el que solicitan la libertad del rapero.