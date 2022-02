C. Tangana: su edad, su nombre real, su familia y sus éxitos con 'El Madrileño'

C. Tangana actuará junto a la joven artista Rita Payés en la 36ª edición de los premios Goya. Ambos artistas se sumarán a las actuaciones de Luz Casal y de Leiva, que subirá al escenario acompañado nada más y nada menos que de Joaquín Sabina.

Todo un honor de lo más merecido, ya que su álbum El Madrileño ha sido el más vendido en España en 2021 tanto en disco como en vinilo. Además, el creador de Tú me dejaste de querer ha ganado tres Latin Grammy y está nominado a los Grammy 2022.

Pero además de su impecable trayectoria como artista, te vamos a desvelar algunos detalles del lado más personal de este madrileño de 31 años.

Su nombre real, sus vacaciones ideales y su familia más cercana

Todos saben quién es C. Tangana pero pocos conocen a Antón Álvarez, nombre real del artista. A Luz Sánchez Mellado, columnista de El País, le dijo hace un tiempo que después de "follar, fardar y farlopa" también "hay mucho que fregar", así que el cantante intenta conectar con su voz interior en los momentos de calma, lejos de entrevistas, flashes y el humo y el sudor de los conciertos. De vacaciones se reflexiona mejor.

"En un sitio donde llevar a los míos, un pueblo pequeño de costa, tranquilo con pocos turistas. No te digo a cuál, que quiero seguir yendo y ahora hasta en esos sitios se arma follón cuando aparezco", mencionó el artista en su entrevista para la portada de Vanity Fair.

El cantante pasó su infancia en las playas de Nigrán y Vigo, ciudad natal de su padre, Antón Álvarez, periodista de profesión. De su madre heredó el sabor andaluz, ya que toda su familia materna reside en Sevilla. "Es una familia muy grande y muy unida", matizaba. Ella es Patricia Alfaro, maestra, a la que hemos visto en los vídeos de Ingobernable y su concierto de las sesiones Tiny Desk. Pucho, como lo llaman sus colegas, siempre se rodea de los más íntimos.

Patri Alfaro // Youtube

Se crio en el barrio de Puerta del Ángel, en una familia de clase media que le dio todo hasta que cumplió la mayoría de edad. "Me independicé a los 18 años", cuenta después de reconocer que los que ahora son sus compañeros de escenario sonaban durante sus viajes en coche: "A Kiko Veneno, Jorge Drexler o Andrés Calamaro los escuché por mi padre".

Su relación con Rocío Aguirre

Aunque el artista nunca habla sobre su vida privada y tampoco expone nada de ella, se sabe que empezó a salir hace alrededor de un año y medio con Rocío Aguirre. La joven, fotógrafa de moda y publicidad, nació en Chile pero ya lleva dos años viviendo en Madrid.

Pudimos verla en el documental que C. Tangana lanzó en marzo de 2020 con el título Vuelve a casa, en el se proyectaba su vida personal con el cantante. También en el videoclip de la canción Demasiadas Mujeres, pero ambas son apariciones puntuales. Rocío Aguirre prefiere estar detrás de las cámaras. De hecho, en una entrevista que concedió a la revista S Moda, Aguirre afirmó que a la persona a la que más había fotografiado era a su pareja.

Cómo se conocieron C. Tangana y Rocío Aguirre

La pareja se conoció en un bar dos semanas antes de que ella se volviera a su país natal, según aseguró Aguirre en la entrevista con S Moda. Aunque apareciese en el documental del artista, también reconoció que no le gusta que su relación sea pública. "Me gusta tener una relación sagrada. Incluso hemos decidido no trabajar juntos por lo mismo, para que no nos afecte nada externo".

Aguirre vino de Chile a España para evolucionar como artista y abrirse al mercado Europeo. A principios de 2020, antes del coronavirus, la fotógrafa y el cantante viajaron a América. Cuando estalló la pandemia se quedaron atrapados en México. Allí es donde empezaron a rodar el documental Vuelve a casa, en cuyo último episodio C. Tangana presenta a Rocío. Fue en ese momento cuando los fans del artista comenzaron a sospechar sobre una posible relación entre los dos, pero no fue hasta el verano de 2020 cuándo se confirmó su relación.

Rocío Aguirre le dedicó una felicitación por su 31 cumpleaños con la que se terminó de confirmar el noviazgo. "Feliz cumpleaños a este hombre que llegó dos semanas antes de volverme a Chile y me dio el plot twist más grande que he tenido en mi vida. Que cumplas muchos más cerquita mío", escribió en Instagram.

El significado de 'El Madrileño'

Después de autoproclamarse como el Ídolo de una generación entera en el disco que incluye el hit que le hizo mainstream, Mala Mujer (antes no sonaba en las radiofórmulas) y de su sucesor Avida Dollars, el cantante rompía con esa imagen de rapero de barrio para enfundarse el traje castizo de su nuevo alter ego, El Madrileño.

A Silvia Cruz Lapeña, periodista de Vanity Fair, le habló de este desarrollo personal, que produciéndose de forma paralela a su éxito laboral es inevitable que se intuya en su música. "Nadie es la misma persona con 15 años que con 30, y yo trato de que conviva el artista con quien soy para sentirme a gusto, no en un disfraz. Cuando descubro quién quiero ser, me convierto en él. Luego, llega el desencanto. Y empiezas otra vez", dijo.

Sobre el significado que encierra el sonido de su último disco, Antón Álvarez lo ve como el nacimiento de un género propio. "Para mí, esto se ha convertido en un género musical propio y en la puerta abierta que me llevará a probar cosas nuevas. Así, pretendo también distanciarme de la figura de C.Tangana", contaba este jueves en una entrevista en el programa de Onda Cero Julia en la Onda.

C. Tangana ya venía avisando que su nuevo trabajo era "el disco de su vida". Una mezcla de sonidos puramente españoles, como la rumba o el flamenco, mezclado con muy buen gusto con toda la complejidad de melodías traídas de Latinoamérica. Sin duda, un trabajo de lo más arriesgado que podía salir o mu bien, o muy mal. Y a la vista está que El Madrileño le ha salido más que bien.