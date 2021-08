C. Tangana evoca el 'Vete' de Los Amaya en su rumbita 'Yate'

C. Tangana lanza 'Yate', su nuevo single // Instagram @c_tangana

C. Tangana acaba de lanzar Yate, su primer tema en solitario desde que lanzó El Madrileño. Un álbum que ha marcado un antes y un después en su carrera convirtiéndolo en uno de los artistas españoles con más talento y más completos del momento.

SI bien en su colaboración Tranquilísimo, con Israel B y LOWLIGHT, parecía que daba un giro musical hacia sus orígenes, volviendo al rap, en Yate continúa por la estela de su último trabajo, en esta ocasión una revisando un rumba catalana.

Se trata de un tema de poco más de dos minutos de duración en la que huye del pasado en un yate "con champán helado". En la producción, que se percibe el inconfundible sello de Alizzz y Víctor Martínez, han rescatado el estribillo del mayor hit de Los Amaya, Vete.

Antón ha presentado el tema como un lyric video, con una imagen fija del mencionado yate. ¿Qué por qué no ha habido videoclip? "No me ha dado tiempo a hacerle video porque lo estaba viviendo", ha escrito el artista junto a un breve vídeo en el que muestra algunos momentos de sus vacaciones.

LETRA DE 'YATE', DE C.TANGANA

Cierra los ojos

El viento en la cara

Estás en un yate, agua salada

Sé que si miras para atrás aún te persigue el pasado

Pero vas a toda ostia y el champán está helado

Vete (vete, vete)

Vete (vete, vete)

Vete (vete, vete)

Lejos de aquí

Lejos de aquí

Aceleras el yate (se hace pequeño atrás)

Todo lo que te persigue (se hace pequeño atrás)

Todo lo que puede pararte (se hace pequeño atrás)

Tú solo sigue, tú solo sigue

Las veces que juró que estaría a tu lado

Los cuernos que pusiste de torero frustrado

Traiciones de un hermano

Fantasmas del pasado

Pero vas a toda ostia y el champán está helado

Vete (vete, vete)

Vete (vete, vete)

Vete (vete, vete)

Lejos de aquí

Lejos de aquí

Lejos de aquí

Una estela de plata que parte el mar

Por la mitad (por la mitad)

El reguerito que vas dejando

Porque la vida es seguir remando

Y poquito más (palante)

Y poquito más (vamos)

Una estela de plata que parte el mar

Por la mitad (por la mitad)

El reguerito que vas dejando

Porque la vida es seguir remando

Y poquito más, y poquito más (palante)

Cierra los ojos

Estás en un yate y el champán está helado