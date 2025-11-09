Tate McRae anuncia la versión deluxe de 'So Close to What' con nuevas canciones
La versión deluxe de So Close to What ya tiene fecha. Tate McRae publicará este nuevo disco el viernes 21 de noviembre, cuando se cumplen nueve meses del lanzamiento de su tercer álbum de estudio. La canadiense ha anunciado más canciones y ha compartido la imagen de la portada.
Tate McRae ha esperado justo nueve meses para lanzar la versión deluxe de So Close to What, su tercer álbum de estudio publicado el pasado 21 de febrero.
La artista canadiense ha anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum para el viernes 21 de noviembre y ha mostrado la nueva imagen de la portada.
"Había algunas canciones más que quería compartir con todos vosotros para cerrar la era SC2W 👼🏼", ha escrito la cantante en sus redes sociales al mostrar la nueva imagen del álbum. "No puedo esperar a que lo escuchéis".
El anuncio de Tate McRae da inicio a una nueva era. La cantante, que ya había avanzado la noticia el Calgary, ha decidido hacer oficial este domingo 9 de noviembre justo antes de subirse al escenario del Kia Forum de Inglewood en el último concierto de Miss Possessive Tour.