Tate McRae anuncia la versión deluxe de 'So Close to What' con nuevas canciones

Tate McRae durante su concierto del 22 de agosto de 2024 en Nueva York | Getty Images

Tate McRae ha esperado justo nueve meses para lanzar la versión deluxe de So Close to What, su tercer álbum de estudio publicado el pasado 21 de febrero.

La artista canadiense ha anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum para el viernes 21 de noviembre y ha mostrado la nueva imagen de la portada.

"Había algunas canciones más que quería compartir con todos vosotros para cerrar la era SC2W 🪽👼🏼", ha escrito la cantante en sus redes sociales al mostrar la nueva imagen del álbum. "No puedo esperar a que lo escuchéis".

El anuncio de Tate McRae da inicio a una nueva era. La cantante, que ya había avanzado la noticia el Calgary, ha decidido hacer oficial este domingo 9 de noviembre justo antes de subirse al escenario del Kia Forum de Inglewood en el último concierto de Miss Possessive Tour.

