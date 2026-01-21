Taylor Swift se convierte en la mujer más joven de la historia en ser incluida en el Salón de la Fama de los Compositores
A sus 36 años, Taylor Swift ha sido elegida para incorporarse al Songwriters Hall of Fame en su gala anual de Ingreso y Premios el 11 de junio. Por este motivo, opta a recibir un premio que ha reconocido el trabajo de otros artistas como Paul McCartney y Bob Marley.
Diez años después del lanzamiento del primer sencillo deTaylor Swift, Tim McGraw, de 2006, la cantante ha sido capaz de establecerse como una de las cantantes de referencia en la industria que no para de romper un récord tras otro.
Ahora, ha sido elegida para incorporarse al Salón de la Fama de los Compositores a la edad de 36 años, siendo la artista femenina más joven en incorporarse. La gala de admisión se celebrará el 11 de julio de este mismo año.
Gracias a este reconocimiento, Taylor Swift puede optar a recibir el máximo honor de la organización, el Premio Johnny Mercer, otorgado a autores "por haber establecido un historial de trabajos creativos sobresalientes".
Si se hace con este premio antes de los próximos 15 años, se convertirá en la mujer más joven en recibirlo. Actualmente, esta distinción la ostenta Billy Joel, la cual lo recibió en 2001 a sus 52 años.
Los más jóvenes en ingresar
Póstumamente
- Buddy Holly - 22 años
- Otis Redding - 26 años
- Jim Croce - 30 años
- Sam Cooke- 33 años
- Bob Marley - 36 años
- Bobby Darin y Linda Creed - 37 años
- Bert Berns - 38 años
En vida
- Stevie Wonder - 32 años
- Jimmy Webb - 39 años
- Pablo Simón - 40 años
- Bob Dylan - 40 años
- Marvin Hamlisch - 41 años
- Bernie Taupin - 42 años