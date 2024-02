Taylor Swift desvela el tracklist y las colaboraciones de su nuevo disco 'The tortured poets department'

El mundo swiftie esperaba el anuncio de la reedición de Reputation (Taylor's Version), pero la cantante dio la sorpresa en los Premios Grammy, galardones en los que hizo historia al convertirse en la primera artista que consigue cuatro veces el Grammy a Mejor Álbum del Año.

Un secreto que "llevaba guardando dos años" y que aprovechó para desvelar justo en el momento en el que recogía el Grammy número 13 de su carrera. "Es mi número de la suerte", contaba antes de desvelar que su nuevo disco se titula The tortured poets department y que saldrá a la venta el próximo 19 de abril. "Me voy a publicar la portada ahora mismo", bromeaba antes de bajarse del escenario.

Minutos más tarde, las redes sociales estaban plagadas de imágenes que rodean la iconografía del álbum. Fotos exclusivas, un poema, teorías sobre el nombre del disco y su relación con Joe Aldwyn... Ante tal expectación, la artista no dejaba margen y desvelaba la contraportada del disco junto al tracklist de las 16 canciones (y un bonus) que lo forman. Entre ellas, dos colaboraciones con estrellas internacionales. Post Malone canta con la de Pensilvania en Fortnight y Florence & The Machine en Florida!!!.

"Te quiero y eso me está arruinando la vida", se puede leer en la contraportada.

Tracklist de canciones de 'The tortured poets department'

Side A

Fortnight (feat. Post Malone)

The Tortured Poets Department

My Boy Only Breaks His Favorite Toys

Down Bad

Side B

So Long, London

But Daddy I Love Him

Fresh Out the Slammer

Florida!!! (Florence + the Machine)

Side C

Guilty as Sin?

Who’s Afraid of Little Old Me?

I Can Fix Him (No Really I Can)

loml

Side D

I Can Do It With a Broken Heart

The Smallest Man Who Ever Lived

The Alchemy

Clara Bow

Bonus Track: The Manuscript

El disco tiene, además, un bonus track llamado The Manustript, y la edición vinilo cuenta con 24 páginas encuadernadas con tres letras manuscritas y fotos nunca antes vistas.