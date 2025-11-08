No, Taylor Swift y su disco 'The Life of a Showgirl' no han sido cancelados por los Premios Grammy 2026

Taylor Swift no aparece en la lista de nominados a los Premios Grammy 2026. La cantante estadounidense, que acaba de lanzar el disco The Life of a Showgirl, no ha recibido ninguna mención durante la lectura de candidatos celebrada este viernes 7 de noviembre y muchos señalan que su nuevo álbum ha sido ignorado por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación.

Hay también quien dice que la cantante más veces nominada en la categoría Álbum del Año ha sido cancelada y otros se han mostrado muy enfadados por no ver su nombre en la lista de candidatos.

Lo cierto es que The Life of a Showgirl no puede formar parte de los discos nominados por una cuestión de fechas. La 68ª edición de los Premios Grammy, que tendrá lugar el domingo 1 de febrero de 2026, reconocerá los trabajados lanzados entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025 y Taylor Swift publicó su disco el pasado 3 de octubre, cuando los plazos de elegibilidad ya habían sido cerrados.

En ese tiempo tampoco lanzó ningún single, videoclip u otro disco que pudiese recibir una mención en la lista de nominados. Su álbum anterior, The Tortured Poets Department, salió en abril de 2024 y ya fue nominado en los Premios Grammy 2025 aunque no se llevó ningún reconocimiento.

Para alzarse de nuevo con el gramófono dorado que otorga la industria va a tener que esperar a 2027 ya que la 69ª edición de los Premios Grammy reconocerá los trabajos publicados después del 31 de agosto de 2025 y ahí sí entra The Life of a Showgirl.