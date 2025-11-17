¡MÁS SHOWGIRL QUE NUNCA!

Taylor Swift planea grabar el videoclip de la canción 'Elisabeth Taylor' en Reino Unido

Según The Sun, Taylor Swift aterrizará muy pronto en Reino Unido para filmar un video musical de uno de los temas de su último álbum, para homenajear a una gran estrella de Hollywood.

Así es el traíler de 'The End of an Era', la serie documental de Taylor Swift sobre 'The Eras Tour'

Taylor Swift enero 2025 Nueva York
Taylor Swift enero 2025 Nueva York | GETTY

17/11/2025

Taylor Swiftalarga el fenómeno The life of a Showgirl con estrenos de ediciones especiales cada poco tiempo, y la diva del pop busca alargar aún más esta nueva era musical con el lanzamiento de un nuevo videoclip.

Así lo recoge The sun, medio que confirma que la intérprete de Love Story viajará muy pronto a Reino Unido para filmar este video musical. Según la revista, la artista homenajeará en este proyecto a un icono británico de Hollywood, que no es otro que Elizabeth Taylor, tal y como se titula una de sus últimas canciones.

La legendaria actriz de los años sesenta—famosa por sus papeles en Cleopatra y ¿Quién teme a Virginia Woolf?nació en 1932 en Hampstead, al norte de Londres, donde hay una placa conmemorativa en la casa de su infancia. Se mudó a Los Ángeles con su familia cuando tenía siete años.

Según el mencionado medio, una fuete del entorno de la artista asegura que "Taylor está súper emocionada de estar de vuelta en Londres filmando su nuevo video musical".

Después del éxito de The Fate of Ophelia con grandes guiños a su propia trayectoria, Taylor Swift busca homenajear a la actriz más aún, con el segundo videoclip de The life of a showgirl.

Letra de Elizabeth Taylor

¿Crees que esto es para siempre?

Do you think it's forever?

Esa vista de Portofino estaba en mi mente

That view of Portofino was on my mind

Cuando me llamaste al Plaza Athénée

When you called me at the Plaza Athénée

Uh-uh, muchas veces no se siente tan glamoroso ser yo

Ooh-ooh, oftentimes it doesn't feel so glamorous to be me

Todos los tipos indicados prometieron quedarse

All the right guys promised they'd stay

Bajo las luces brillantes, ellos se marchitaron, pero tú floreces

Under bright lights, they withered away, but you bloom

Portofino estaba en mi mente

Portofino was on my mind

(Y creo que sabes por qué)

(And I think you know why)

Y si alguna vez tus cartas dijeran: Adiós

And if your letters ever said: Goodbye

Lloraría lágrimas violetas

I'd cry my eyes violet

Elizabeth Taylor, dime de verdad

Elizabeth Taylor, tell me for real

¿Crees que esto es para siempre?

Do you think it's forever?

He sido la número uno, pero nunca tuve un dos

Been number one but I never had two

Y no puedo divertirme si no puedo tener (uh)

And I can't have fun If I can't have (uh)

Sé mi Nueva York cuando Hollywood me odie

Be my NY when Hollywood hates me

Solo eres tan deseado como tu último éxito, cariño

You're only as hot as your last hit, baby

He sido la número uno, pero nunca tuve un dos

Been number one but I never had two

Y no puedo divertirme si no puedo tenerte

And I can't have fun if I can't have you

Oye, ¿qué podrías darle a la chica

Hey, what could you possibly get for the girl

Que lo tiene todo y nada al mismo tiempo?

Who has everything and nothing all at once?

Cariño, cambiaría el Cartier por alguien en quien confiar (es broma)

Babe, I would trade the Cartier for someone to trust (just kidding)

Nos tocó la mejor mesa en el Musso & Frank's

We hit the best booth at Musso & Frank's

Dicen que soy malas noticias, yo solo digo: Gracias

They say I'm bad news, I just say: Thanks

Y tú me miras como hipnotizado

And you look at me like you're hypnotized

Y creo que sabes por qué

And I think you know why

Y si alguna vez me dejaras abandonada

And if you ever leave me high and dry

Lloraría lágrimas violetas

I'd cry my eyes violet

Elizabeth Taylor, dime de verdad

Elizabeth Taylor, tell me for real

¿Crees que esto es para siempre?

Do you think it's forever?

He sido la número uno, pero nunca tuve un dos

Been number one but I never had two

Y no puedo divertirme si no puedo tener (uh)

And I can't have fun If I can't have (uh)

Sé mi Nueva York cuando Hollywood me odie

Be my NY when Hollywood hates me

Solo eres tan deseado como tu último éxito, cariño

You're only as hot as your last hit, baby

He sido la número uno, pero nunca tuve un dos

Been number one but I never had two

Y no puedo divertirme si no puedo tenerte (uh) a ti

And I can't have fun if I can't have (uh) you

Elizabeth Taylor (ah-ah)

Elizabeth Taylor (oh-oh)

¿Crees que esto es para siempre?

Do you think it's forever?

Si no puedo tenerte

If I can't have you

Todos mis diamantes blancos y novios son para siempre

All my white diamonds and lovers are forever

En los periódicos, en la pantalla y en sus mentes

In the papers, on the screen and in their minds

Todos mis diamantes blancos y novios son para siempre

All my white diamonds and lovers are forever

No vayas a terminar siendo nada más que mío

Don't you ever end up anything but mine

Lloraría lágrimas violetas

I'd cry my eyes violet

Elizabeth Taylor, dime de verdad

Elizabeth Taylor, tell me for real

¿Crees que esto es para siempre?

Do you think it's forever?

He sido la número uno, pero nunca tuve un dos

Been number one but I never had two

Y no puedo divertirme si no puedo tener (uh)

And I can't have fun If I can't have (uh)

Sé mi Nueva York cuando Hollywood me odie

Be my NY when Hollywood hates me

Solo eres tan deseado como tu último éxito, cariño

You're only as hot as your last hit, baby

He sido la número uno, pero nunca tuve un dos

Been number one but I never had two

Y no puedo divertirme si no puedo tenerte

And I can't have fun if I can't have you

(Todos mis diamantes blancos y novios son para siempre) Elizabeth Taylor

(All my white diamonds and lovers are forever) Elizabeth Taylor

(En los periódicos, en la pantalla y en sus mentes) ¿crees que esto es para siempre?

(In the papers, on the screen and in their minds) do you think it's forever?

Todos mis diamantes blancos y novios son para siempre

All my white diamonds and lovers are forever

No vayas a terminar siendo nada más que mío, ah-ah-ah

Don't you ever end up anything but mine, oh-oh-oh