Taylor Swift planea grabar el videoclip de la canción 'Elisabeth Taylor' en Reino Unido
Según The Sun, Taylor Swift aterrizará muy pronto en Reino Unido para filmar un video musical de uno de los temas de su último álbum, para homenajear a una gran estrella de Hollywood.
Así es el traíler de 'The End of an Era', la serie documental de Taylor Swift sobre 'The Eras Tour'
Taylor Swiftalarga el fenómeno The life of a Showgirl con estrenos de ediciones especiales cada poco tiempo, y la diva del pop busca alargar aún más esta nueva era musical con el lanzamiento de un nuevo videoclip.
Así lo recoge The sun, medio que confirma que la intérprete de Love Story viajará muy pronto a Reino Unido para filmar este video musical. Según la revista, la artista homenajeará en este proyecto a un icono británico de Hollywood, que no es otro que Elizabeth Taylor, tal y como se titula una de sus últimas canciones.
La legendaria actriz de los años sesenta—famosa por sus papeles en Cleopatra y ¿Quién teme a Virginia Woolf?— nació en 1932 en Hampstead, al norte de Londres, donde hay una placa conmemorativa en la casa de su infancia. Se mudó a Los Ángeles con su familia cuando tenía siete años.
Según el mencionado medio, una fuete del entorno de la artista asegura que "Taylor está súper emocionada de estar de vuelta en Londres filmando su nuevo video musical".
Después del éxito de The Fate of Ophelia con grandes guiños a su propia trayectoria, Taylor Swift busca homenajear a la actriz más aún, con el segundo videoclip de The life of a showgirl.
Letra de Elizabeth Taylor
Elizabeth Taylor
Elizabeth Taylor
Elizabeth Taylor
Elizabeth Taylor
¿Crees que esto es para siempre?
Do you think it's forever?
Esa vista de Portofino estaba en mi mente
That view of Portofino was on my mind
Cuando me llamaste al Plaza Athénée
When you called me at the Plaza Athénée
Uh-uh, muchas veces no se siente tan glamoroso ser yo
Ooh-ooh, oftentimes it doesn't feel so glamorous to be me
Todos los tipos indicados prometieron quedarse
All the right guys promised they'd stay
Bajo las luces brillantes, ellos se marchitaron, pero tú floreces
Under bright lights, they withered away, but you bloom
Portofino estaba en mi mente
Portofino was on my mind
(Y creo que sabes por qué)
(And I think you know why)
Y si alguna vez tus cartas dijeran: Adiós
And if your letters ever said: Goodbye
Lloraría lágrimas violetas
I'd cry my eyes violet
Elizabeth Taylor, dime de verdad
Elizabeth Taylor, tell me for real
¿Crees que esto es para siempre?
Do you think it's forever?
He sido la número uno, pero nunca tuve un dos
Been number one but I never had two
Y no puedo divertirme si no puedo tener (uh)
And I can't have fun If I can't have (uh)
Sé mi Nueva York cuando Hollywood me odie
Be my NY when Hollywood hates me
Solo eres tan deseado como tu último éxito, cariño
You're only as hot as your last hit, baby
He sido la número uno, pero nunca tuve un dos
Been number one but I never had two
Y no puedo divertirme si no puedo tenerte
And I can't have fun if I can't have you
Oye, ¿qué podrías darle a la chica
Hey, what could you possibly get for the girl
Que lo tiene todo y nada al mismo tiempo?
Who has everything and nothing all at once?
Cariño, cambiaría el Cartier por alguien en quien confiar (es broma)
Babe, I would trade the Cartier for someone to trust (just kidding)
Nos tocó la mejor mesa en el Musso & Frank's
We hit the best booth at Musso & Frank's
Dicen que soy malas noticias, yo solo digo: Gracias
They say I'm bad news, I just say: Thanks
Y tú me miras como hipnotizado
And you look at me like you're hypnotized
Y creo que sabes por qué
And I think you know why
Y si alguna vez me dejaras abandonada
And if you ever leave me high and dry
Lloraría lágrimas violetas
I'd cry my eyes violet
Elizabeth Taylor, dime de verdad
Elizabeth Taylor, tell me for real
¿Crees que esto es para siempre?
Do you think it's forever?
He sido la número uno, pero nunca tuve un dos
Been number one but I never had two
Y no puedo divertirme si no puedo tener (uh)
And I can't have fun If I can't have (uh)
Sé mi Nueva York cuando Hollywood me odie
Be my NY when Hollywood hates me
Solo eres tan deseado como tu último éxito, cariño
You're only as hot as your last hit, baby
He sido la número uno, pero nunca tuve un dos
Been number one but I never had two
Y no puedo divertirme si no puedo tenerte (uh) a ti
And I can't have fun if I can't have (uh) you
Elizabeth Taylor (ah-ah)
Elizabeth Taylor (oh-oh)
¿Crees que esto es para siempre?
Do you think it's forever?
Si no puedo tenerte
If I can't have you
Todos mis diamantes blancos y novios son para siempre
All my white diamonds and lovers are forever
En los periódicos, en la pantalla y en sus mentes
In the papers, on the screen and in their minds
Todos mis diamantes blancos y novios son para siempre
All my white diamonds and lovers are forever
No vayas a terminar siendo nada más que mío
Don't you ever end up anything but mine
Lloraría lágrimas violetas
I'd cry my eyes violet
Elizabeth Taylor, dime de verdad
Elizabeth Taylor, tell me for real
¿Crees que esto es para siempre?
Do you think it's forever?
He sido la número uno, pero nunca tuve un dos
Been number one but I never had two
Y no puedo divertirme si no puedo tener (uh)
And I can't have fun If I can't have (uh)
Sé mi Nueva York cuando Hollywood me odie
Be my NY when Hollywood hates me
Solo eres tan deseado como tu último éxito, cariño
You're only as hot as your last hit, baby
He sido la número uno, pero nunca tuve un dos
Been number one but I never had two
Y no puedo divertirme si no puedo tenerte
And I can't have fun if I can't have you
(Todos mis diamantes blancos y novios son para siempre) Elizabeth Taylor
(All my white diamonds and lovers are forever) Elizabeth Taylor
(En los periódicos, en la pantalla y en sus mentes) ¿crees que esto es para siempre?
(In the papers, on the screen and in their minds) do you think it's forever?
Todos mis diamantes blancos y novios son para siempre
All my white diamonds and lovers are forever
No vayas a terminar siendo nada más que mío, ah-ah-ah
Don't you ever end up anything but mine, oh-oh-oh