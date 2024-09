Taylor Swift supera el récord de Beyoncé de más premios en los MTV VMAs como solista

Taylor Swift y Beyoncé son dos de las artistas femeninas más destacadas del panorama histórico de la cultura pop.

Ambas artistas continúan a día de hoy su carrera musical, y fueron unas de las protagonistas de la gala de la entrega de premios de los MTV VMAs 2024. Todos estaban expectantes por comprobar si Taylor Swift superaba el récord de Beyoncé, y finalmente los pronósticos se cumplieron.

Mientras la de Shake It Off estaba nominada en diez categorías, en muchas de ellas junto a su compañero de canción Post Malone por Fortnight, la de Single Ladies (Put a Ring on It) solo optaba a tres premios, de los que finalmente no obtuvo ninguno.

En cambio, Taylor Swift consiguió siete de sus diez nominaciones, lo cual provocó que la artista cerrara los MTV Video Music Awards con un número récord de victorias este martes por la noche con 30 galardones. Swift aumentó su colección personal y superó el récord anterior de 26 victorias como artista solista establecido por Beyoncé.

Como parte del grupo Destiny's Child, y con Jay-Z como The Carters, Beyoncé tiene 30 victorias, lo que la coloca en un empate con el reciente botín de Swift, quien sí supera a la de Crazy in Love en cuanto a victorias como solita.

Taylor Swift en los MTV VMAs | Getty Images

Durante el último discurso de Taylor Swift en la gala, la artista habló sobre el videoclip de Fortnight y le dio reconocimiento a gran parte de las personas involucradas, junto con Post Malone y "mi novio Travis Kelce", quien asegura que estaba "animando y cortejando desde el otro lado del estudio donde estábamos filmando. Quiero agradecerle por agregar eso a nuestra filmación porque siempre lo recordaré", dijo.

Después de agradecer también a sus fans, Swift volvió a animar a las personas mayores de edad de Estados Unidos a registrarse para votar en las elecciones presidenciales, justo unas horas después de proclamar su apoyo a Kamala Harris. "Son unas elecciones importantes", destacó.