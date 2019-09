Musicalmente destacaron One Direction y Selena Gomez. La boyband se lució cantando su último hit y fueron premiados a Mejor Grupo, Mejor Tour, Mejor single de grupo y Canción de Amor.

Asimismo, Selena Gomez se alzó con el premio a Mejor Canción de Ruptura por Come & Get It, ganándole incluso a Rihanna y Bruno Mars. También ganó como Estrella Femenina Musical del Año.

Demi Lovato cantando en vivo Made in the USA y acompañada por uno de los Jonas Brothers en la batería fue otros de los grandes momentos de la noche. Fue premiada Artista Favorita Preferida y Mejor Sencillo por HeartAttack.

Una de las ganadoras indiscutibles en el ámbito cinematográfico de la noche ha sido Pretty Little Liars, la serie adolescente ha ganado siete de los principales galardones de la gala. Crónicas Vampíricas se ha alzado con el premio a mejor serie o de ciencia ficción mientras The X Factor se ha consolidado como el programa más premiado por los jóvenes. La mejor serie revelación ha sido The Fosters, superando la exitosa serie Arrow.

Por su parte, Lea Michele protagonizó el momento más emotivo de la noche cuando al recoger el premio como Mejor Actriz de Comedia de Televisión le dedicó su premio al fallecido actor Cory Monteith.

A continuación, la lista completa de los premiados.

MEJOR GRUPO: One Direction

MEJOR TOUR MUSICAL: One Direction

SENCILLO FAVORITO DE UN GRUPO: "Live While We're Young," de One Direction

MEJOR CANCIÓN DE AMOR: "Little Things," de One Direction

MEJOR ACTRIZ DE COMEDIA: Rebel Wilson, por Pitch Perfect

MEJOR ACTOR DE COMEDIA: Syklar Astin, por Pitch Perfect

MEJOR PELÍCULA CÓMICA: Pitch Perfect

MEJOR VILLANO DE PELÍCULA: Adam DeVine por la película Pitch Perfect

CANCIÓN DEL AÑO: "Come and Get It", de Selena Gómez

ESTRELLA FEMENINA MUSICAL DEL AÑO: Selena Gómez

MEJOR SHOW O DRAMA DE TV: "Pretty Little Liars"

TV SHOW DEL VERANO: "Pretty Little Liars"

ESTRELLA DE TV FEMENINA DEL VERANO: Lucy Hale por "Pretty Little Liars"

ESTRELLA DE TV MASCULINA DEL VERANO: Keegan Allen, por "Pretty Little Liars"

MEJOR ACTOR EN DRAMA DE TV: Ian Harding, por "Pretty Little Liars"

MEJOR ACTRIZ DE DRAMA EN TV: Troian Bellisario, por "Pretty Little Liars"

MEJOR VILLANO DE TELEVISIÓN: Janel Parrish, "Pretty Little Liars"

MEJOR ATLETA FEMENINA: Gabby Douglas

PREMIO INSPIRACÍÓN: Nick Jonas

MEJOR COMEDIA EN TELEVISIÓN: "Glee"

CHICO FOCO DE ATENCIÓN: Chord Overstreet, "Glee"

MEJOR NUEVA ESTRELLA: Blake Jenner, por "Glee"

MEJOR ACTRIZ EN COMEDIA DE TV: Lea Michele, "Glee"

ACTOR PREFERIDO EN DRAMA: Logan Lerman, por Perks of Being a Wallflower

MEJOR PELÍCULA DE DRAMA: Perks of Being a Wallflower

ARTISTA FAVORITA FEMENINA: Demi Lovato

MEJOR SENCILLO DE CANTANTE FEMENINA: "Heart Attack", Demi Lovato

ULTIMATE CHOICE AWARD (LO MÁXIMO): Ashton Kutcher

ACTOR DE TV EN FANTASÍA/CIENCIA FICCIÓN: Ian Somerhalder, "The Vampire Diaries"

MEJOR ACTOR DE COMEDIA EN TV: Jim Parsons, por "The Big Bang Theory"

ACTRIZ DE TV EN FANTASÍA/CIENCIA FICCIÓN: Nina Dobrev, "The Vampire Diaries"

MEJOR GRUPO DE ROCK: Paramore

CANDIES FASHION TRENDSETTER AWARD (QUE IMPONE LA MODA): Miley Cyrus

CANCIÓN DEL VERANO: "We Can't Stop," Miley Cyrus

CHICA FOCO DE ATENCIÓN: Miley Cyrus, por "Dos hombres y medio".