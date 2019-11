The Chainsmokers afianzan su característico sonido en 'Push My Luck', su nuevo tema

Los chicos de The Chainsmokers siguen estrenando los temas que formarán su nuevo álbum. 'Push My Luck' entra en el tracklist y tiene el inconfundible sonido de la banda.

Aunque los chicos de The Chainsmokers están inmersos en la promoción de su gira mundial 'World War Joy Tour'- que pasará por Europa en octubre de 2020- el grupo sigue estrenando los nuevos temas que formarán parte de su próximo álbum, que todavía no tiene fecha definitiva de estreno.

Su último lanzamiento es 'Push My Luck', un tema electrónico con un vídeo dirigido por Steven Sebring casi tan sencillo como el propio tema, que va aumentando su ritmo a medida que avanza la canción. Sin duda, 'Push My Luck' tiene el sonido característico de The Chainsmokers.

Este nuevo tema forma parte del nuevo álbum de The Chainsmokers, bautizado 'World War Joy', del que ya hemos podido escuchar 'Call you mine', con Bebe Rexha, Do you mean, con Ty Dolla Sign y Bulow, Kills you slowly y Who do you love con 5SOS y su último lanzamiento: 'Takeaway', con un impresionante videoclip rodado en el mirador Vessel de Nueva York.

Consulta las fechas de sus conciertos en Europa en 2020: