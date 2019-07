The Chainsmokers sobrevuelan Nueva York en el vídeo de 'Takeaway', con Illenium y Lennon Stella

Con el mirador The Vessel de Nueva York como lugar de encuentro, The Chainsmokers, Illenium y Lennon Stella se unen para interpretar 'Takeaway', un tema electrónico que conserva la esencia de los Djs junto a la voz de la joven intérprete.

Este nuevo tema forma parte del nuevo álbum de The Chainsmokers, bautizado 'World War Joy', del que ya hemos podido escuchar 'Call you mine', con Bebe Rexha, Do you mean, con Ty Dolla Sign y Bulow, Kills you slowly y Who do you love con 5SOS.

El vídeo ha conseguido superar los 4 millones de reproducciones en menos de tres días.